Star Wars Eclipse – Aufatmen beim Quantic Dream Studio

Inmitten der jüngsten Umstrukturierungsmaßnahmen bei NetEase, die Entlassungen und Studioschließungen mit sich brachten, bleibt das Entwicklerstudio Quantic Dream, bekannt für Detroit: Become Human, von den Veränderungen unberührt. CEO Guillaume de Fondaumière wandte sich auf LinkedIn an die Öffentlichkeit und versicherte, dass die Quantic Dream Studios in Paris und Montreal weiterhin voll funktionsfähig bleiben.

Quantic Dream nicht betroffen

In einem Statement heißt es: „Wir sind zutiefst betroffen von den Entlassungen und Schließungen bei NetEase und senden unsere Gedanken an alle Betroffenen“, erklärte de Fondaumière. „David Cage und ich möchten allen Fans und Unterstützern danken und versichern, dass Quantic Dream weiterhin unaufhaltsam an seinen Projekten arbeitet.“ Trotz der Herausforderungen in der Branche zeigt sich Quantic Dream unbeeindruckt und hält Kurs.

Quantic Dream, das 1997 gegründet wurde, hat mit Unterstützung von NetEase kreative Freiheit und finanzielle Ressourcen erhalten, um sich zu einem erfolgreichen Studio zu entwickeln. Der chinesische Gaming-Riese erwarb 2022 die vollständige Kontrolle über Quantic Dream, was den Kurs des Unternehmens auf eine gemeinsame Vision für die Zukunft ausrichtet. Im Jahr 2024 konnte Quantic Dream den höchsten Umsatz seiner Geschichte erzielen – ein Erfolg, der maßgeblich durch die anhaltende Beliebtheit des Klassikers Detroit: Become Human befeuert wurde. Mit insgesamt 11 Millionen verkauften Einheiten weltweit bleibt der Titel ein fester Bestandteil des Portfolios und bestätigt die Qualität des Studios.

Arbeiten an Star Wars Eclipse gehen weiter

Das größte aktuelle Projekt des Studios ist das heiß erwartete Star Wars Eclipse, das in der Ära der 2High Republic spielt. Es wird als ein Action-Adventure mit einer komplexen, verzweigten Erzählung und mehreren spielbaren Charakteren beschrieben. Trotz interner Herausforderungen – darunter Berichte über Arbeitskulturprobleme und Vorwürfe wegen sexueller Belästigung – bleibt Quantic Dream zuversichtlich. Der geplante Veröffentlichungstermin für 2026 wird weiterhin angestrebt, obwohl die Entwicklung von Star Wars Eclipse mehr Zeit und Personal erfordert.