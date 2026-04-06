Star Wars Eclipse: Entwicklung stockt, Quantic Dream vor dem Aus?

Die Entwicklung von „Star Wars Eclipse“ macht laut aktuellen Berichten kaum Fortschritte und steht aufgrund finanzieller Abhängigkeiten sowie strategischer Unklarheiten beim Mutterkonzern NetEase vor einer ungewissen Zukunft.

Seit der Ankündigung bei den Game Awards 2021 ist es ruhig um das ambitionierte Projekt von Quantic Dream geworden. Interne Quellen sollen nun bestätigen, dass die Produktion sich in einem extrem langsamen Tempo bewegt. „Was ich über Eclipse gehört habe, ist, dass es sehr schleppend vorangeht und über Monate hinweg kaum Fortschritte erzielt wurden“, so die Einschätzung aus dem Umfeld der Entwicklung im Insider-Gaming-Podcast. Obwohl ein „guter Teil“ des Spiels technisch steht, stagniert die Fertigstellung der verbleibenden Inhalte massiv.

Finanzielle Abhängigkeit von Spellcasters Chronicles

Die Misere hat einen handfesten wirtschaftlichen Hintergrund. NetEase, der chinesische Gigant hinter Quantic Dream, zeigt sich aktuell zurückhaltend bei weiteren Investitionen. Die Strategie des Publishers hat sich verschoben:

Kapitalbindung: NetEase prüft derzeit die Rentabilität seiner westlichen Studios.

NetEase prüft derzeit die Rentabilität seiner westlichen Studios. Querverzinsung: Der Fortgang von Star Wars Eclipse hängt maßgeblich vom kommerziellen Erfolg von Spellcasters Chronicles ab. Das Spiel befindet sich seit Februar im Early Access und muss den nötigen Cashflow generieren, um die Weiterentwicklung von Eclipse zu finanzieren.

Der Fortgang von Star Wars Eclipse hängt maßgeblich vom kommerziellen Erfolg von Spellcasters Chronicles ab. Das Spiel befindet sich seit Februar im Early Access und muss den nötigen Cashflow generieren, um die Weiterentwicklung von Eclipse zu finanzieren. Verkaufsgerüchte: Es steht im Raum, dass NetEase Quantic Dream abstoßen könnte. Das Studio sei in einer schwierigen Lage, und ein Verkauf in den Jahren 2026 oder 2027 gilt als realistisches Szenario, da NetEase seine globalen Investitionen neu ordnet.

Quantic Dreams technisches Dilemma

Quantic Dream ist bekannt für narrative Schwergewichte wie „Detroit: Become Human“ oder „Heavy Rain“. „Star Wars Eclipse“ soll jedoch ein Action-Adventure in einer Open World werden – ein Genre, das weitaus höhere Anforderungen an die Engine und das Asset-Management stellt als die bisherigen, eher statischen „interaktiven Filme“ des Studios.

Dass die Entwicklung im Vergleich zu anderen Star-Wars-Projekten im „Schneckentempo“ verläuft, deutet darauf hin, dass die technologische Basis oder die Personaldichte für ein Projekt dieser Größenordnung derzeit nicht ausreicht.

Der Vergleich mit „Star Wars Racers“, das deutlich schneller voranschreitet, unterstreicht die interne Priorisierung und die Probleme bei der Skalierung der Quantic-Dream-Produktion. Laut Insidern ist das Spiel „noch Jahre von der Fertigstellung entfernt“.

Für Fans des Star Wars-Universums bedeutet dies vor allem eines: Geduld. Mit einem Release vor 2028 oder 2029 ist nach aktuellem Stand nicht zu rechnen. Sollte „Spellcasters Chronicles“ finanziell enttäuschen, droht „Star Wars Eclipse“ sogar die komplette Einstellung oder eine Übergabe an ein anderes Studio unter neuer Flagge. Wer auf das gewohnte Quantic-Dream-Storytelling im Jedi-Gewand hofft, muss hoffen, dass NetEase nicht vorzeitig den Stecker zieht.