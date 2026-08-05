Star Wars Eclipse: Gewerkschaft ruft zu unbefristetem Streik auf

Die französische Spielergewerkschaft STJV hat die Beschäftigten bei Quantic Dream zu einem unbefristeten Streik aufgerufen. Grund sind gescheiterte Verhandlungen nach der Einstellung des Projekts „Spellcasters Chronicles“ und dem drohenden Stellenabbau von 115 Mitarbeitern.

Der Vorwurf der Arbeitnehmervertreter wiegt schwer: Die Unternehmensführung um CEO Guillaume de Fondaumiere verstoße gegen französisches Arbeitsrecht und verschleppe Verhandlungen.

Der Konflikt bei Quantic Dream

Die Absage des Multiplayer-Titels „Spellcasters Chronicles“ bringt die Belegschaft in Paris in Bedrängnis. 115 Entwickler stehen vor der Entlassung. Quantic Dream bezeichnet die Maßnahme als „interne Reorganisation“. Die Gewerkschaft STJV zeichnet ein anderes Bild. Die Führungsebene erfülle bei Abfindungen und Fortbildungskosten lediglich das absolute Minimum. Mehr noch: Das Management habe die Hälfte der dreimonatigen Verhandlungszeit mit Debatten über die Verhandlungsrahmenbedingungen vergeudet.

Die Vorwürfe treffen ein Studio, das seit der Übernahme durch NetEase eigentlich finanziell abgesichert sein sollte. Die Gewerkschaft fordert die Handlungsfähigkeit der Muttergesellschaft ein. Das Ziel der Entwickler ist pragmatischer Natur. Sie wollen die Jobs retten und damit auch die Fertigstellung von „Star Wars Eclipse“ sichern.

Auswirkungen auf Star Wars Eclipse

Die Entwicklung von „Star Wars Eclipse“ gerät durch den Arbeitskampf weiter ins Inszenierungsvakuum. Seit der Ankündigung bei den Game Awards 2021 gab es kein Bildmaterial mehr zum Projekt. Zwar beteuert die Geschäftsführung, dass die Arbeiten an „Star Wars Eclipse“ nicht von der Einstellung des MOBA-Projekts betroffen seien. Entwickler vor Ort widersprechen dieser Darstellung. Das Studio sei chronisch unterbesetzt. Die Vertreibung der 115 Entwickler gefährde den Release des Star Wars-Titels massiv.

Ein Branchenvergleich zeigt das Problem. Moderne AAA-Produktionen verlangen Teamgrößen von mehreren hundert Entwicklern. Wenn Quantic Dream in der jetzigen Phase Personal abbaut, verschieben sich Veröffentlichungsfenster unvermeidlich. Ursprüngliche Gerüchte sprachen von einem Release ab 2026 oder 2027. Dieser Zeitplan ist unter den aktuellen Bedingungen hinfällig.

Ein Titel vom Ausmaß eines „Star Wars Eclipse“ lässt sich nicht mit einer ausgedünnten Belegschaft im Zeitplan halten. Solange Arbeitsrechtsstreitigkeiten und Streiks den Betrieb in Paris lähmen, rückt ein fertiges Produkt in weite Ferne. Wer auf baldiges Gameplay hofft, sollte seine Erwartungen vorerst komplett zurückschrauben.