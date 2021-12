Star Wars Eclipse offiziell von Quantic Dream angekündigt

Die Gerüchte um das Star Wars-Spiel von Quantic Dream haben sich bei den The Game Awards bewahrheitet, die tatsächlich an Star Wars: Eclipse arbeiten.

Star Wars Eclipse spielt in der Ära der High Republic und ist ein komplexes Action-Adventure-Spiel, das auf viele Arten erlebt werden kann und das Schicksal mehrerer spielbarer Charaktere in eure Hände legt. Die High Republic-Ära ist rund 200 Jahre vor den Ereignissen von Star Wars: The Phantom Menace angesiedelt – die Galaktische Republik und der Jedi-Orden sind auf ihrem Höhepunkt und dienen und schützen die Galaxie.

Star Wars Eclipse lässt euch dazu eine vielfältige Besetzung charismatischer Charaktere spielen, jeder mit seiner eigenen Geschichte, Fähigkeiten und Rolle, die im Rahmen der Ereignisse auftreten und den sorgfältig ausbalancierten Frieden des Outer Rim verändern könnten.

Entscheidungen spielen eine große Rolle

Gemäß der Quantic Dream-Spiele spielen auch in Star Wars Eclipse Entscheidungen wieder eine große Rolle. Jede Entscheidung, die ihr trefft, kann wie gewohnt dramatische Auswirkungen auf eurer Reise, die Charaktere und natürlich die Story haben. Die Lebensweise im Outer Rim wird bedroht und ihr müsst dessen Weg definieren, schreibt Quantic Dream hierzu.

Weitere Details zu Star Wars Eclipse folgen in den kommenden Monaten. Weitere Bilder gibt es auf der offiziellen Webseite zum Spiel.