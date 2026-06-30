Star Wars Eclipse: Quantic Dream wehrt sich gegen Berichte über Entwicklungs-Aus

Quantic Dream droht nach der Einstellung von Spellcasters Chronicles massiver Personalabbau, doch das Studio betont vehement, dass Star Wars Eclipse sicher ist. Die Belegschaft sieht das komplett anders.

Das Management wiegelt ab

Quantic Dream wehrt sich gegen Berichte über ein drohendes Aus von „Star Wars Eclipse“. Das Studio hat nach dem Flop seines Live-Service-Projekts „Spellcasters Chronicles“ harte Einschnitte angekündigt. Bis zu 115 Stellen stehen laut Medienberichten in Paris auf der Kippe. Das entspricht einem Viertel der gesamten Belegschaft. Trotzdem behauptet die Führungsetage gegenüber IGN, dass das Star Wars-Projekt absolut unangetastet bleibt. Alle nötigen Ressourcen seien da. Typisches PR-Sprech.

Die Realität vor der Studiotür sieht düsterer aus. Die französische Gewerkschaft STJV hat bereits Proteste organisiert. Streikende Mitarbeiter warnen intern, dass „Star Wars Eclipse“ ohne die Entwickler des eingestellten Projekts handlungsunfähig ist. Demnach leidet das ambitionierte Action-Adventure im High-Republic-Setting ohnehin an akutem Ressourcenmangel und einer fehlenden klaren Vision. Ein Abbau der Stellen gefährde das Spiel erheblich.

Lucasfilm-Besuch im Auge des Sturms

Besonders brisant: Mitten in den Streik hinein platzte am 25. Juni eine Delegation von Lucasfilm, um den Fortschritt des Spiels zu begutachten. Die Angestellten wollten den Lizenzgebern zeigen, wie dünn das Eis ist, auf dem das Projekt wandelt. Ein schmerzhaftes Aus hänge wie ein Damoklesschwert über der Produktion, wenn der Entlassungsplan durchgezogen wird.

Quantic Dream verweist stattdessen stur auf den Mutterkonzern NetEase und die finanzielle Absicherung. Dass NetEase zeitgleich an anderen Stellen im Westen Budgets drastisch kürzt und Studios wie das von Yakuza-Schöpfer Nagoshi austrocknen lässt, verschweigt das Management lieber. Seit der Ankündigung vor fünf Jahren gibt es zu „Star Ward Eclipse“ kaum echtes Gameplay, sondern nur schicke Trailer und endlose Gerüchte über Probleme bei der Rekrutierung. Das Vertrauen schwindet.

Die Lage um „Star Wars Eclipse“ scheint extrem kritisch. Wenn ein Viertel der Belegschaft gehen muss und die verbleibenden Entwickler vor einem bodenlosen Crunch warnen, hilft auch kein beruhigendes Statement von der Teppichetage. Die Skepsis überwiegt. Eine Veröffentlichung liegt in weiter Ferne.