Star Wars: Eclipse – Wichtiges Update und Quantic Dreams überraschende Multiplayer-Pläne

Quantic Dream ist nicht gerade das Studio, das man mit Online-Schlachten oder Ranglisten verbindet. Doch genau das plant David Cage jetzt: ein „kompetitives Multiplayer-Erlebnis“. In einer Mitteilung auf der offiziellen Website erklärte der Gründer, dass dies nur eines von mehreren laufenden Projekten sei, inklusive des weiterentwickelten Star Wars: Eclipse.

Cage beschreibt das Vorhaben als radikalen Schritt: „Dieses neue Spiel wird unsere Fans überraschen, weil es sehr anders ist als alles, was wir bisher gemacht haben.“ Wer die Franzosen kennt, weiß, dass sie bislang auf Story, Emotionen und Entscheidungsfreiheit gesetzt haben, nicht auf PvP oder Matchmaking.

Von filmisch zu kompetitiv

Seit Detroit: Become Human hat sich bei Quantic Dream viel getan. Das Studio hat seine Größe verdoppelt, eine Niederlassung in Montreal eröffnet und baut nun parallel mehrere Projekte. Dass eines davon ein Multiplayer-Spiel wird, wirkt auf den ersten Blick wie ein Bruch mit der DNA des Studios. Auf den zweiten Blick könnte es aber genau das Gegenteil sein: Ein Versuch, narrative Tiefe in ein kompetitives Umfeld zu bringen.

Cage betont selbst, dass sie in diesem Genre „keine Vergangenheit“ haben und „alles beweisen“ müssen. Das klingt ehrlich – und realistisch. Der Multiplayer-Markt ist brutal überfüllt, und ohne klare Identität geht man schnell unter. Wenn Quantic Dream seine Erzählkunst mit spielerischer Spannung verbindet, könnte hier aber tatsächlich etwas Besonderes entstehen.

Star Wars: Eclipse – Entwicklung läuft weiter

Wichtig für alle, die sich Sorgen gemacht haben: Star Wars: Eclipse ist nicht gestrichen. Laut Cage läuft die Entwicklung weiter, neue Infos sollen „in Zukunft“ folgen. Das Projekt wurde 2021 angekündigt und soll die Erzählstärke des Studios mit dem Star-Wars-Universum kombinieren. Offiziell gibt es weder einen Releasetermin noch Gameplay-Material – aber immerhin ein Lebenszeichen.

Quantic Dream steht an einem Wendepunkt. Ein Multiplayer-Projekt ist mutig, aber auch gefährlich – gerade für ein Studio, das sich über Storytelling definiert. Gleichzeitig wäre Stillstand der größere Fehler. Wenn jemand ein narratives Multiplayer-Spiel glaubwürdig umsetzen kann, dann vielleicht David Cage und sein Team.