Star Wars: Fate of the Old Republic angekündigt – ein neues Kapitel, große Erwartungen

Star Wars: Fate of the Old Republic wurde offiziell angekündigt. Und zwar mit einer Personalie, die sofort für Aufmerksamkeit sorgt: Casey Hudson übernimmt die Rolle des Game Directors. Der Mann, der Mass Effect mit aufgebaut hat und weiß, wie man glaubwürdige Charaktere in große Welten setzt.

Die Idee dahinter: Ein neues Story-Epos im Zeitalter der Alten Republik, aber ohne Remake-Abhängigkeiten oder Nostalgie-Verbiegen. Das Projekt soll laut den ersten Informationen ein eigenständiger Titel sein, der zwar die Ära nutzt, aber keine alten Geschichten recycelt. Clever, denn Widersprüche will man sich im ohnehin chaotischen Star-Wars-Kanon sicher nicht leisten.

Was wir bisher wissen – und was nicht

Konkrete Features? Keine. Release-Zeitraum? Verschwiegen. Plattformen? Ebenfalls nicht bestätigt. Das klingt dünn, ist aber typisch für frühe Ankündigungen, bei denen Studios den Namen zuerst setzen wollen, bevor sie über Inhalte sprechen.

Was allerdings plausibel wirkt: Hudsons Handschrift. Seine Teams bauen Spiele, die von Entscheidungen leben. Wer Mass Effect 2 oder Anthem (ja, sogar da) genau betrachtet, sieht immer denselben Fokus: Figuren, Beziehungen, Konsequenzen. Wenn Star Wars: Fate of the Old Republic in diese Richtung geht, wird das kein reiner Actiontitel, sondern ein storygetriebenes Rollenspiel mit klarer Spielerrolle.

Zugleich darf man nicht vergessen, dass ein Early Hype gar nichts heißt, solange wir keine Gameplay-Bilder sehen. Solche Projekte können sich verschieben, verändern oder komplett neu formieren. Es wäre nicht das erste Star Wars-Spiel, das sich unterwegs verwandelt.

Wie groß ist das Risiko?

Die Marke ist ein Segen und ein Fluch. Jeder hat Erwartungen, jeder vergleicht. KotOR-Fans wollen Tiefe, EA-Spieler fürchten Live-Service-Schrecken und die allgemeine Star-Wars-Community ist nach Jahren voller Ups and Downs vorsichtig geworden. Dass das Studio jetzt klar sagt: „Eigenständige Geschichte, neue Figuren“, ist ein gutes Zeichen – aber das schützt nicht vor Produktionsrisiken.

Die Ankündigung schafft eins: Aufmerksamkeit. Und die bekommt man nicht geschenkt. Doch ein Titel und ein Name reichen nicht. Wenn Casey Hudson wirklich ein neues Rollenspiel-Epos formt, kann Star Wars: Fate of the Old Republic ein wichtiger Neustart werden, vielleicht sogar der Punkt, an dem das Franchise wieder erzählerisch glänzt. Aber solange wir nichts sehen, bleibt alles Theorie.