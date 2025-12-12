Star Wars: Fate of the Old Republic – Kein KOTOR-Sequel, aber die wichtigste Rückkehr seit 20 Jahren

Die Game Awards 2025 hatten einige große Momente, aber die Rückkehr von Casey Hudson für Star Wars: Fate of the Old Republic und in eine Galaxis voller Machtfantasien war einer der seltenen Augenblicke, in denen selbst abgebrühte Zuschauer kurz innehielten.

Star Wars: Fate of the Old Republic wurde offiziell enthüllt, ein Singleplayer-Action-RPG, das unter der Regie des ehemaligen KOTOR-Machers entsteht und von Lucasfilm Games als neues Prestigeprojekt positioniert wird. Kein Remake, keine Fortsetzung, kein nostalgisches Wiederaufwärmen. Stattdessen eine moderne Interpretation jener Grundidee, die KOTOR vor über 20 Jahren so besonders gemacht hat.

Ein neues RPG ohne alte Fesseln

Hudson spricht im Interview offen über die Ambition, einen zeitgemäßen „definitiven Star-Wars-Moment“ zu schaffen. Die Parallelen zu Knights of the Old Republic sind unverkennbar, aber Fate of the Old Republic will sich gerade nicht auf dem Ruhm seines Vorgängers ausruhen. Es soll jenes Gefühl wiederbeleben, das man damals erlebte: Entscheidungen mit echtem Gewicht, Charaktere, die im Gedächtnis bleiben, und eine Machtfantasie, die nicht nur in Zwischensequenzen existiert, sondern im eigenen Spielverhalten verankert ist. Der Ansatz: klassisches, storygetriebenes RPG-Design, verpackt in moderne Technologie und eine neue kreative Richtung.

Besonders interessant ist die Position von Lucasfilm Games. Douglas Reilly beschreibt die Ära am Ende der Alten Republik als bewusst gewählten Freiraum. Keine Einschränkungen durch Filme, Serien oder bestehende Kontinuitätslasten, stattdessen ein offenes Spielfeld, das man „ohne Touchstones“ gestalten kann. Für Star Wars ist das bemerkenswert. Die Marke ist traditionell stark reglementiert, jede Ära klar definiert. Star Wars: Fate of the Old Republic dagegen soll sich frei entfalten, ohne sich an bereits bekannten Figuren abarbeiten zu müssen. Das klingt weniger nach vorsichtigem IP-Management und mehr nach einem Versuch, dem Franchise wieder Raum für echte Experimente zu geben.

Erster Blick auf Fate of the Old Republic – ein neues Star-Wars-RPG ohne KOTOR-Fortsetzung

Warum Casey Hudsons Rückkehr für Star-Wars-Games entscheidend ist

Gleichzeitig zeigt Hudsons Produktionsphilosophie, wie ernst das Projekt genommen wird. Er spricht davon, große Spiele nur dann realisieren zu können, wenn die Vision klar definiert und das Team darauf ausgerichtet ist. Ein fast schon nüchterner Blick auf die Realität moderner AAA-Entwicklung, in der Ambitionen schnell an der eigenen Komplexität scheitern. Seine Aussage, dass gute Ideen aus dem ganzen Team kommen müssen und die Aufgabe darin besteht, alles zu einer kohärenten Vision zu formen, liest sich wie eine Reaktion auf Erfahrungen aus früheren Bioware-Zeiten.

Über konkrete Gameplay- oder Storydetails schweigen sowohl Hudson als auch Lucasfilm Games. Doch das Schweigen ist nicht defensiv, sondern kalkuliert. Das Projekt befindet sich noch früh in der Entwicklung, ein Hinweis, dass die heute gezeigten Bilder vor allem als Stimmungsmarker zu verstehen sind. Es ist der Auftakt einer Reise, deren Ausgang offen ist, aber deren Richtung klar definiert scheint: ein erzählerisch tiefes, wahlgetriebenes RPG, das die Old Republic-Fantasie neu aufrollt, ohne alte Geschichten neu zu erzählen.

Ob Star Wars: Fate of the Old Republic den Erwartungen gerecht wird, die seit KOTOR auf diesem Konzept lasten, bleibt abzuwarten. Aber es ist das erste Star-Wars-RPG seit langer Zeit, das nicht versucht, Trends zu kopieren oder Franchise-Vorgaben abzubilden. Stattdessen wirkt es wie der Versuch, wieder etwas Eigenes zu schaffen. Und genau das macht diese Ankündigung so interessant.