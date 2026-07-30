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Star Wars Galactic Racer: 15 Minuten Story-Gameplay auf Jakku

Star Wars: Galactic Racer zeigt 15 Minuten Kampagnen-Gameplay auf Jakku. Entwickler enthüllen Tuning, Speeder Bikes und Qualifikationsrennen im Video.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Star Wars: Galactic Racer schickt Skim Speeder und Speeder Bikes auf den Wüstenplaneten Jakku. Fuse Games setzt im neuen Gameplay-Trailer voll auf direkte Fahrzeuganpassung, Tuning-Optionen und taktische Loadouts. Wer die Qualifikation überleben will, muss den Drifts auf dem Sand widerstehen.

Das Video zeigt 15 Minuten ungeschnittenes Material aus der Kampagne. Standardrennen, Field Tests und die aggressiven Manöver der Konkurrenz gibt es im aktuellen Clip zu sehen.

Star Wars Galactic Racer erscheint am 06. Oktober 2026.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für Transparenz und echtes Branchen-Wissen statt oberflächlicher Trends.
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