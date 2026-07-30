Star Wars Galactic Racer: 15 Minuten Story-Gameplay auf Jakku

Star Wars: Galactic Racer schickt Skim Speeder und Speeder Bikes auf den Wüstenplaneten Jakku. Fuse Games setzt im neuen Gameplay-Trailer voll auf direkte Fahrzeuganpassung, Tuning-Optionen und taktische Loadouts. Wer die Qualifikation überleben will, muss den Drifts auf dem Sand widerstehen.

Das Video zeigt 15 Minuten ungeschnittenes Material aus der Kampagne. Standardrennen, Field Tests und die aggressiven Manöver der Konkurrenz gibt es im aktuellen Clip zu sehen.

Star Wars Galactic Racer erscheint am 06. Oktober 2026.