Star Wars: Galactic Racer enthüllt – High-Speed-Action in einer gesetzlosen Galaxie

Die Star Wars-Galaxie bekommt 2026 endlich wieder Rennen, und zwar richtig. Star Wars: Galactic Racer schickt euch auf waghalsige Läufe durch die Outer Rim, wo das Gesetz keine Rolle spielt, nur Skill, Mut und Strategie. Fuse Games, die Macher hinter Klassikern wie Burnout und Need for Speed, übernehmen die Leitung und versprechen ein rasantes Erlebnis auf PS5, Xbox Series X|S und PC.

Racing-DNA im Star Wars-Universum

Rennen waren schon immer ein Teil von Star Wars. George Lucas selbst ließ sich davon inspirieren, was 1999 in The Phantom Menace mündete, und in dem Fanliebling Star Wars: Episode I: Racer mündete. Laut Lucasfilm war es ein logischer Schritt, diese Tradition mit Fuse Games weiterzuführen. Das Studio kennt sich mit Star Wars aus: Viele Entwickler arbeiteten schon am Starfighter-Modus von Battlefront II und wissen, wie man schnelle, actiongeladene Rennen inszeniert.

Das Ziel: Star Wars: Galactic Racer soll das klassische Renngefühl mit modernen Multiplayer- und Solo-Mechaniken verbinden. Kein Jedi, keine Prophezeiungen – nur rohe Geschwindigkeit, Taktik und das Überleben in einem gnadenlosen Wettkampf.

Shade und die Jakku-Rennstrecken

Im ersten Trailer trifft man auf Shade, einen einsamen Piloten mit einem Traum von Ruhm, und Rache. Auf den staubigen Strecken von Jakku zeigt sich bereits: Die Rennen sind brutal. Gegner riskieren alles, um die Führung zu übernehmen, während jede Kurve und jeder Sprung Leben kosten kann. Begleitet wird das Ganze von kleinen Details wie fliegenden Steelpeckern, die über die Wüstenlandschaft huschen – Kleinigkeiten, die die Welt lebendig machen.

Fuse Games setzt auf eine Mischung aus Kampagne und Multiplayer. Eure Aufgabe: euch durchkämpfen, Fähigkeiten verbessern und schließlich in der Elite der Rennpiloten ankommen. Wer hier gewinnen will, muss nicht nur schnell sein, sondern auch die Tücken jeder Strecke kennen und clever agieren.

Star Wars: Galactic Racer sieht nach einer gelungenen Rückkehr zu den Wurzeln des Franchise-Racings aus. Die Mischung aus bekannten Star Wars-Elementen, echten Rennmechaniken und gnadenloser Konkurrenz verspricht Spielspaß für Solo- und Multiplayer-Fans. Wer Geschwindigkeit, Risiko und Star Wars liebt, sollte das im Auge behalten, hier geht es nicht um die Macht, sondern um Reflexe.

Außerdem bei den Game Awards angekündigt wurde Star Wars: Fate of the Old Republic.