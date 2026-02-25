Star Wars: Galactic Racer setzt auf Story und eine langfristige Strategie

Star Wars: Galactic Racer ist kein klassischer Arcade-Racer. Fuse Games betont im Interview mit The Game Business ungewöhnlich deutlich, dass hier kein reiner Highspeed-Racer entsteht, sondern ein „Racing Adventure“, das Story, Weltinteraktion und Genre-Experimente verbindet.

Das ist interessant, weil das Projekt nicht als schnelle Lizenzverwertung dient, sondern als strategischer Neustart für ein junges Studio mit klarer AAA-Ambition.

Star Wars: Galactic Racer erweitert das Genre strukturell

Im Zentrum steht die Figur Shade. Zwischen den Rennen bewegt sich der Spieler in begehbaren Paddock-Arealen, interagiert mit Charakteren und taucht tiefer in die Welt ein, während die Rennen selbst als Kontrast inszeniert werden: hohe Intensität auf der Strecke und ruhigere Immersionsphasen dazwischen.

Das erinnert weniger an klassische Arcade-Konzepte und eher an strukturelle Erweiterungen, wie sie Forza Horizon etabliert hat, nur mit stärkerem narrativem Anspruch. Hier geht es nicht um „Podracing 2.0“. Podracing spielt eine Rolle, klar, und die Nostalgie rund um Star Wars: Episode I – The Phantom Menace wird gezielt eingesetzt. Aber das Spiel soll darüber hinausgehen.

Die Entwickler argumentieren offen, dass das Racing-Genre frische Impulse benötige. Während traditionelle Rennspiele stark an Asphalt und realweltliche Physik gebunden sind, erlaubt das Star Wars-Universum andere Designansätze. Keine Reifen auf Tarmac, sondern Gleiter, neue Fahrzeugtypen wie der Skim Speeder und Strecken, die sich nicht an irdische Logik halten müssen.

Lucasfilm sitzt mit am Tisch – ungewöhnlich früh

Auffällig ist die Rolle von Lucasfilm Games. Laut Studio begann die Zusammenarbeit bereits in der dritten Woche nach Gründung. Das ursprüngliche Pitch-Konzept wurde gemeinsam weiterentwickelt, nicht nur abgenickt.

Das spricht gegen ein klassisches „IP gegen Lizenzgebühr“-Modell. Lucasfilm scheint hier aktiv kreative Impulse zu setzen und Archivmaterial bereitzustellen. Technisch setzt das Team auf eine etablierte Engine. Auch wenn der Name nicht explizit fällt, deutet die Aussage „something like Unreal“ klar auf Unreal Engine hin. Für ein 2023 gegründetes Studio mit neuer IP-Umsetzung ist das eine nachvollziehbare Risikoreduktion. Neue Firma, neue Prozesse, neue Tools – irgendwo braucht es Stabilität.

Publishing als Aufbauprojekt mit Langzeitplan

Überraschend ist der Publisher. Secret Mode ist bisher eher im AA- und Indie-Bereich unterwegs, übernimmt hier aber ein Projekt mit rund 75 internen Entwicklern und insgesamt etwa 150 Beteiligten. Das ist kein kleines Experiment. Das Studio beschreibt die Partnerschaft als wertebasiert und langfristig. Beide Unternehmen sitzen im UK-Markt, und beide wollen wachsen. Star Wars: Galactic Racer ist dadurch nicht nur ein Spiel, sondern ein strategischer Aufbau für zwei Firmen.

Interessant ist auch die klare Aussage zur Zukunft: Man sehe das Projekt „über eine einzelne Erfahrung hinaus“. Das lässt Raum für Sequels, Erweiterungen oder Service-Elemente. Konkrete Details fehlen, aber der Franchise-Gedanke steht im Raum.

Das Potenzial ist da, weil das Universum mechanische Freiheit erlaubt. Das Risiko liegt im Spagat: Wenn Story und Rennmechanik nicht sauber ineinandergreifen, wirkt das Konstrukt schnell fragmentiert. Sollte das Studio jedoch die Balance finden, könnte Star Wars: Galactic Racer mehr sein als nur ein weiteres Star Wars-Spiel.