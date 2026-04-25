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Star Wars Galactic Racer soll laut Leak im Oktober starten

Ein Steam-Leak nennt den 6. Oktober 2026 als Release für Star Wars Galactic Racer. Lukas Neumann analysiert, wie realistisch der Termin für die Rennspiel-Hoffnung ist.

Star Wars Galactic Racer
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Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Ein kurzzeitig sichtbares Release-Datum auf Steam deutet darauf hin, dass die Podracing-Action „Star Wars Galactic Racer“ am 6. Oktober 2026 beginnt. Da das Datum sofort wieder entfernt wurde, bleibt die Frage, ob es sich um einen voreiligen Leak oder einen simplen Platzhalter handelt.

Kurz nach der Veröffentlichung des Datums korrigierte die Plattform die Angabe wieder auf das vage Jahr „2026“, doch die Community hat die Informationen zur Standard- und Deluxe-Edition bereits gesichert.

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Was der Leak verrät

Dass Steam-Einträge voreilig online gehen, ist kein neues Phänomen, sorgt aber im Fall von „Star Wars Galactic Racer“ für ordentlich Wirbel. Neben dem konkreten Datum im Oktober sickerte durch, dass eine Deluxe-Ausführung geplant ist, die physische Extras wie ein Steelbook enthalten könnte.

Entwickler Fuse Games hält sich bisher bedeckt. Da das Studio jedoch aus Veteranen von Titeln wie Burnout und Need for Speed besteht, ist der Fokus auf ein straffes, poliertes Racing-Erlebnis klar gesetzt. Ein Release im vierten Quartal würde zudem perfekt in das klassische Zeitfenster für AAA-Veröffentlichungen vor dem Weihnachtsgeschäft passen. Der 6. Oktober 2026 ist zudem ein Dienstag – ein absolut typischer Tag für globale Spiele-Releases. Das spricht gegen einen zufälligen Platzhalter wie den „31. Dezember“.

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Die Expertise des Teams bei Fuse Games lässt zudem darauf schließen, dass wir hier kein Open-World-Experiment erwarten, sondern fokussierte High-Speed-Action. Da das Spiel bereits bei den Game Awards 2025 mit handfestem Material angekündigt wurde, wirkt ein Produktionszyklus, der im Herbst 2026 endet, absolut plausibel. Die kurze Sichtbarkeit des Datums riecht förmlich nach einem Fehler beim Einpflegen der Shop-Seite für den anstehenden Vorverkaufsstart.

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Skepsis bleibt Pflicht

Trotz der Stimmigkeit des Datums gibt es eine Unbekannte: die Zertifizierungsprozesse und Last-Minute-Verschiebungen. Wenn ein Datum so schnell wieder verschwindet, kann das auch bedeuten, dass intern noch über ein Zeitfenster von zwei bis drei Wochen diskutiert wird, um nicht mit anderen großen Herbst-Blockbustern zu kollidieren.

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Der Leak wirkt fundiert, vor allem durch die Details zur Deluxe-Edition. Die Wartezeit bis Oktober 2026 ist für ein Projekt dieser Größenordnung angemessen. Fans sollten den Termin rot im Kalender markieren, aber noch nicht den Urlaub einreichen – bis die offizielle Bestätigung von Fuse Games oder EA folgt.

Was meint ihr: Braucht ein modernes Star Wars Rennspiel zwingend VR-Support, um das Burnout-Feeling der Entwickler richtig rüberzubringen?

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