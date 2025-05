Star Wars: Grand Collection – Groß im Namen, mager im Inhalt

Pünktlich zum alljährlichen Star Wars Tag am heutigen 4. Mai hat Aspyr die sogenannte Star Wars: Grand Collection für PS4 und PS5 veröffentlicht. Der Name lässt Großes erwarten – immerhin ist von einer „Grand Collection“ die Rede – doch was man letztlich erhält, wirkt eher wie ein Sammelsurium aus Altbekanntem, das in dieser Form bereits mehrfach das Licht der digitalen Welt erblickt hat.

Große Namen, kleiner Inhalt – was steckt wirklich in der PS4/PS5-Version?

Im Paket enthalten sind sechs Spiele: Republic Commando, Episode I Racer, Jedi Knight: Jedi Academy, Jedi Knight II: Jedi Outcast, Bounty Hunter sowie das kürzlich veröffentlichte Episode I: Jedi Power Battles. Alles Titel mit nostalgischem Wert, ohne Frage – doch ebenso allesamt technisch und spielerisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Gerade Jedi Power Battles hat mit seinem hakeligen Gameplay und mäßiger Technik gezeigt, wie wenig Liebe in so manchem Re-Release steckt.

Was jedoch besonders sauer aufstößt, ist der direkte Vergleich mit der Nintendo Switch-Version derselben Kollektion. Für den identischen Preis – 44,99 Euro (aktuell mit 50 % Rabatt) – erhalten Switch-Spieler nicht nur die oben genannten sechs Titel, sondern auch noch drei zusätzliche Schwergewichte: The Force Unleashed, sowie Knights of the Old Republic I & II. Letztere gelten bis heute als Meilensteine der Star-Wars-Spielehistorie – von denen PlayStation-Spieler hier jedoch nichts sehen.

Hintergründe unklar

Warum diese Unterschiede existieren, bleibt unklar. Lizenzfragen? Technische Einschränkungen? Oder einfach Nachlässigkeit? Fakt ist: Die PS4/PS5-Fassung wirkt künstlich beschnitten und dennoch voll bepreist. Eine Beleidigung für PlayStation-Fans, die hier eindeutig weniger für ihr Geld bekommen.

Weder die Auswahl noch die technische Aufbereitung der Spiele rechtfertigen den Preis. Nostalgie ist schön und gut, aber nicht, wenn sie zum reinen Abkassieren instrumentalisiert wird. Wer ohnehin einzelne der Titel bereits besitzt, bekommt mit diesem Bundle keinen Mehrwert – im Gegenteil: Man zahlt für alte Kamellen im neuen Gewand, und selbst dieses ist im direkten Vergleich ärmer ausgestattet.

Die Star Wars: Grand Collection auf PlayStation ist ein galaktischer Fehltritt. Fans sollten sich genau überlegen, ob sie für diese Sternenstaub-Compilation wirklich Geld ausgeben wollen – oder doch lieber zu den besseren Alternativen auf anderen Plattformen greifen.