Star Wars Jedi 3 lebt – trotz Drama bei Respawn Entertainment

In einer Galaxie voller Entlassungen und abgesägter Projekte gibt es doch noch Hoffnung: Respawn Entertainment hat bestätigt, dass Star Wars Jedi 3 weiterhin in Arbeit ist. Eine Nachricht, die Fans der Reihe aufatmen lässt – denn gleichzeitig gab das Studio bekannt, dass gleich zwei andere, nicht näher benannte Titel aufgrund interner Umstrukturierungen eingestellt wurden. Ein bitterer Beigeschmack inmitten des Fortschritts, aber immerhin überlebt das wichtigste Projekt.

Seit der Disney-Übernahme der Star Wars-Rechte und dem Exklusivdeal mit Electronic Arts ist die Spielelandschaft rund um das Sternenkrieg-Universum überschaubar geblieben. Neben den kontrovers diskutierten Battlefront-Reboots war es vor allem die Jedi-Reihe, die sich als echtes Highlight etablierte – mit einem neuen Helden, einer packenden Geschichte und Gameplay, das sich angenehm von anderen Lizenzspielen abhob.

Ein Lichtblick im Schatten der Entlassungen bei Respawn

Mit Star Wars Jedi: Fallen Order schlug Respawn einen mutigen Weg ein: Statt schnellem Multiplayer-Geballer gab es eine Souls-lite-Erfahrung mit cineastischer Inszenierung, Parkour-Elementen und anspruchsvollen Lichtschwertduellen. Protagonist Cal Kestis, ein überlebender Padawan der Order 66, entwickelte sich schnell zum Fanliebling. Auch der Nachfolger Jedi: Survivor überzeugte – trotz technischer Startprobleme – durch Weiterentwicklungen in Story, Kampfsystem und Erkundung.

Nun steht Teil drei bevor. Noch ohne Titel, ohne Trailer, aber mit einem großen Versprechen: Respawn will die Messlatte für Storytelling und Gameplay erneut höher legen. Angesichts der Tatsache, dass dies das letzte Kapitel in Cal Kestis’ Trilogie sein soll, darf man Großes erwarten – vielleicht sogar den Sprung in eine dunklere, endgültigere Richtung.

Erste Infos noch 2025?

Der Zeitplan könnte günstig sein: Zwischen den ersten beiden Teilen lagen drei Jahre – trotz Pandemie. Sollte das Studio trotz interner Turbulenzen den Rhythmus beibehalten, wären erste Enthüllungen bereits 2025 denkbar.

Dass das Spiel unangetastet bleibt, darf nicht unterschätzt werden. In einer Branche, in der selbst etablierte Marken wie ein Lichtschwert durch Butter fallen, zeigt sich: Star Wars Jedi 3 ist Respawns Priorität – und das macht Hoffnung auf ein würdiges Finale in einer der besten modernen Star Wars-Spieleserien.