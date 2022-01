Star Wars: Jedi Fallen Order 2 soll in diesem Jahr angekündigt

Nach mehreren Anläufen ist EA und Respawn mit Star Wars Jedi Fallen Order ein echter Megahit gelungen. Eine Fortsetzung des Star Wars-Adventures scheint daher nur eine Frage der Zeit.

Geht es nach dem Insider Jeff Grubb, wird Star Wars: Jedi Fallen Order 2 noch in diesem Jahr angekündigt, vielleicht sogar noch vor der E3. Das sagte Grubb in seinem aktuellen Podcast.

„Ihr könnt erwarten, dass man noch vor der E3 in erheblichem Umfang etwas über das Spiel erfahren wird“, so Grubb.

Auch zum Release-Zeitraum hat sich Grubb geäußert, der im besten Fall noch von diesem Jahr ausgeht, wahrscheinlicher sei aber 2023.

Gerüchte sind nicht neu

Dass EA ein weiteres Star Wars-Projekt in Arbeit hat, ist gar nicht so neu. Bereits im vergangenen August enthüllte man im Rahmen des Geschäftsbericht, dass man weitere Investitionen in die Star Wars-Jedi Marke investieren wird. Eine Fortsetzung galt damit schon als sicher.

Zuletzt hatte man eine native PS5-Version von Star Wars: Jedi Fallen Order veröffentlicht. Seitdem war der Titel hin und wieder in einer Sales Aktion vertreten. Offiziell hat man sich bislang nicht weiter zu einem potenziellen Star Wars: Jedi Fallen Order 2 geäußert.