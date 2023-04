Star Wars Jedi: Survivor – 150Gb Download trotz Disc?

Den Hinweis auf einen zusätzlichen Download gibt es derzeit aus den Distribution-Kanälen ( via Reddit ), was angesichts der Größe des Spiels und aus technischer Sicht nicht wirklich verwundern sollte. Spannend bleibt die Frage, wie groß der Download am Ende ausfällt? Offizielle Angaben gibt es dazu bisher keine.

In dieser Woche erscheint mit Star Wars Jedi: Survivor ein echter Mega-Release an, der im Vorfeld für etwas Verwunderung sorgt. Mega könnte nämlich auch der Download werden, selbst wenn man die Disc-Version erwirbt.

