Star Wars Jedi: Survivor ab sofort bei EA Play verfügbar

„Jedi Survivor ist inhaltlich spannender als sein Vorgänger, bietet im Kampf mehr Abwechslung und hat eine deutlich bessere Gegner-KI. Ich habe die Tatsache geliebt, dass man mit einem bereits starkem Cal Kestis anfängt und von der Musik fange ich erst gar nicht an zu schwärmen. Leider braucht die Story ziemlich lange, um in die Pötte zu kommen und die Bosskämpfe sind fast schon enttäuschend. Am Ende des Tages macht der zweite Teil im Kern aber genau das, was er machen soll – eine interessante Geschichte mit viel Herz erzählen, flüssige, abwechslungsreiche Kämpfe erzeugen, Motivation zum Erkunden und Entwickeln an den Spieler bringen und ganz speziell die Seele von „Star Wars“ vermitteln.“

Star Wars Jedi: Survivor konnte nicht ganz in die Fußstapfen des ersten Spiels treten, das vor allem durch technische Probleme anfangs ausgebremst wurde. Seitdem sind mehrere Performance-Patches und das Spiel in einem ordentlichen Zustand. Sogar VRR-Support ist verfügbar, sofern der TV dies unterstützt. Das hilft vor allem bei hohen Frameraten und um deren Drops aufzufangen.

