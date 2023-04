Star Wars Jedi: Survivor schon jetzt für 49 EUR im Sale

„Star Wars Jedi: Survivor entwickelt das Gameplay-Erlebnis von Star Wars Jedi: Fallen Order in jeder Hinsicht weiter“, erklärt Stig Asmussen, Game Director bei Respawn Entertainment. „Die Spieler:innen werden eine Geschichte erleben, die Cal an jeder Ecke mit noch größeren Risiken konfrontiert, und die weitläufige Welten zur Erkundung sowie Jedi-Kämpfe bietet, in denen sich Spieler:innen aller Fähigkeitsstufen wie echte Jedi fühlen können.Ich könnte nicht stolzer auf die Arbeit sein, die unser Team bei Respawn in dieses Spiel gesteckt hat, und ich bin dankbar für die Zusammenarbeit mit dem Team von Lucasfilm Games bei diesem Abenteuer.“

In der Fortsetzung des Vorgängers Star Wars Jedi: Fallen Order kehrt Protagonist Cal Kestis (Cameron Monaghan) als stärkerer und erfahrenerer Jedi-Ritter zurück, auf den in allen Teilen der Galaxis noch gefährlichere Bedrohungen warten. Star Wars Jedi: Survivor wurde für die neueste Hardware-Generation entwickelt und bietet actiongeladene Jedi-Kämpfe, filmreifes Gameplay und umfangreiche Erkundungsmöglichkeiten.

What do you think?