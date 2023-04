„Der langsame Modus war aufgrund seiner Vielseitigkeit ein besonders spannendes Feature, an dem es sich zu arbeiten lohnt. Es begann in erster Linie als ein Feature, von dem wir dachten, dass es im Kampf hilfreich sein würde, aber schnell erkannten, dass es für alles, was eine Timing-Komponente hatte, von Vorteil sein könnte. Es macht einige Bereiche zugänglicher, ermöglicht unterschiedliche Reaktionszeiten und trägt dazu bei, das Spiel allgemein zugänglicher für ein größeres Publikum zu machen.“

Entwickler setzen immer mehr auf Zugänglichkeits-Optionen in ihren Spielen und bringen dabei immer mehr Ideen ein, um allen Spielern gerecht zu werden. So auch in Star Wars Jedi: Survivor, das einen Slow-Mode unterstützt.

