Latest

Star Wars: KOTOR Remake lebt – Saber Interactive bricht das Schweigen

Totgesagte leben länger: Saber Interactive bestätigt offiziell, dass das Star Wars: KOTOR Remake weiterhin in Arbeit ist. Alle Infos zum aktuellen Status.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Als leidenschaftlicher Gamer und Analyst begleitet Lukas Neumann die Entwicklung der PlayStation-Ökosystems bei PlayFront.de. Sein journalistischer Fokus liegt auf der Aufbereitung komplexer Branchenthemen und dem Testen...
Follow:
Keine Kommentare
Star Wars Kotor

Fünf Jahre nach der ersten Ankündigung gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen vom Star Wars: KOTOR Remake. CEO Tim Willits bestätigt, dass das Projekt bei Saber Interactive weiterhin aktiv entwickelt wird.

Das Warten auf Revan zehrt an den Nerven, aber jetzt herrscht zumindest Gewissheit. Saber Interactives Chief Creative Officer Tim Willits hat gegenüber IGN das Schweigen gebrochen und klipp und klar bestätigt: Das Star Wars: Knights of the Old Republic Remake ist nicht tot.

Schatten der Vergangenheit und neue Prioritäten

In einer Branche, in der Projekte oft stillschweigend in der Versenkung verschwinden, ist das ein hoffnungsvolles Signal an die Fans. Es wird noch daran gearbeitet, auch wenn Details weiterhin unter Verschluss bleiben. Ein knapper Satz, der die Community kollektiv aufatmen lässt.

Wir müssen der Realität ins Auge blicken: Seit der Ankündigung 2021 hat sich bei Lucasfilm und in der weit, weit entfernten Galaxis fast alles verändert. Die Umstrukturierungen in der Führungsebene und die Neuausrichtung auf Projekte wie The Mandalorian and Grogu haben viele Pläne ausgebremst. Dass Star Wars: KOTOR trotz der Verzögerungen bei Mad Head Games und Saber im Ofen bleibt, zeigt, welchen Stellenwert dieses RPG-Urgestein immer noch hat. Es ist ein Spiel, das von seiner dichten Atmosphäre und den moralischen Grauzonen lebt – Dinge, die man bei einem Remake nicht übers Knie brechen darf.

Star Wars: Fate of the Old Republic im Kontext

Interessant wird die Dynamik durch das neu angekündigte Star Wars: Fate of the Old Republic. Während wir uns fragen, ob das Remake jemals das Licht der Welt erblickt, rückt diese neue Ära plötzlich wieder in den Fokus. Es gibt bereits wilde Spekulationen, ob Fate of the Old Republic die Brücke schlägt oder gar Mechaniken übernimmt, die ursprünglich für das Remake gedacht waren. Dass beide Projekte nebeneinander existieren, ist ein riskantes, aber verdammt spannendes Spiel mit der Nostalgie der RPG-Community.

Das könnte dich auch interessieren

John Wick Game
John Wick: The Game – Prequel setzt auf spielerische Unvollkommenheit
Clive Barkers Hellraiser Revival
Clive Barker’s Hellraiser: Revival – Saber zieht den Horror ohne Zensur durch
Warhammer 40,000 Space Marine 2 Hero
Warhammer 40,000: Space Marine II bekommt Techmarine-Klasse – Patch 12 legt massiv nach

Die Erleichterung ist groß, aber die Skepsis bleibt mein ständiger Begleiter. Wir wissen jetzt, dass der Code existiert und Programmierer davor sitzen – das ist mehr, als wir in den vergangenen Jahren hatten. Doch fünf Jahre ohne echtes Gameplay sind eine lange Zeit. Das Remake muss jetzt nicht nur gut werden, es muss die Wartezeit rechtfertigen.

Glaubt ihr, das Star Wars: KOTOR Remake kann den gewaltigen Erwartungen nach dieser langen Funkstille überhaupt noch gerecht werden?

Anzeige

Resident Evil Requiem PPC Banners 1200x628 DE
TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Anzeige

Resident Evil Requiem PPC Banners 1080 DE

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x