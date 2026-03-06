Fünf Jahre nach der ersten Ankündigung gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen vom Star Wars: KOTOR Remake. CEO Tim Willits bestätigt, dass das Projekt bei Saber Interactive weiterhin aktiv entwickelt wird.

Das Warten auf Revan zehrt an den Nerven, aber jetzt herrscht zumindest Gewissheit. Saber Interactives Chief Creative Officer Tim Willits hat gegenüber IGN das Schweigen gebrochen und klipp und klar bestätigt: Das Star Wars: Knights of the Old Republic Remake ist nicht tot.

Schatten der Vergangenheit und neue Prioritäten

In einer Branche, in der Projekte oft stillschweigend in der Versenkung verschwinden, ist das ein hoffnungsvolles Signal an die Fans. Es wird noch daran gearbeitet, auch wenn Details weiterhin unter Verschluss bleiben. Ein knapper Satz, der die Community kollektiv aufatmen lässt.

Wir müssen der Realität ins Auge blicken: Seit der Ankündigung 2021 hat sich bei Lucasfilm und in der weit, weit entfernten Galaxis fast alles verändert. Die Umstrukturierungen in der Führungsebene und die Neuausrichtung auf Projekte wie The Mandalorian and Grogu haben viele Pläne ausgebremst. Dass Star Wars: KOTOR trotz der Verzögerungen bei Mad Head Games und Saber im Ofen bleibt, zeigt, welchen Stellenwert dieses RPG-Urgestein immer noch hat. Es ist ein Spiel, das von seiner dichten Atmosphäre und den moralischen Grauzonen lebt – Dinge, die man bei einem Remake nicht übers Knie brechen darf.

Star Wars: Fate of the Old Republic im Kontext

Interessant wird die Dynamik durch das neu angekündigte Star Wars: Fate of the Old Republic. Während wir uns fragen, ob das Remake jemals das Licht der Welt erblickt, rückt diese neue Ära plötzlich wieder in den Fokus. Es gibt bereits wilde Spekulationen, ob Fate of the Old Republic die Brücke schlägt oder gar Mechaniken übernimmt, die ursprünglich für das Remake gedacht waren. Dass beide Projekte nebeneinander existieren, ist ein riskantes, aber verdammt spannendes Spiel mit der Nostalgie der RPG-Community.

Die Erleichterung ist groß, aber die Skepsis bleibt mein ständiger Begleiter. Wir wissen jetzt, dass der Code existiert und Programmierer davor sitzen – das ist mehr, als wir in den vergangenen Jahren hatten. Doch fünf Jahre ohne echtes Gameplay sind eine lange Zeit. Das Remake muss jetzt nicht nur gut werden, es muss die Wartezeit rechtfertigen.

Glaubt ihr, das Star Wars: KOTOR Remake kann den gewaltigen Erwartungen nach dieser langen Funkstille überhaupt noch gerecht werden?