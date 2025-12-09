Star Wars KOTOR Remake und KOTOR 2 Remake: Kehrt ein weiterer Klassiker zurück?

Nach Jahren der Stille gibt es endlich handfeste Hinweise, dass die Remakes der legendären Knights of the Old Republic-Reihe nicht nur existieren, sondern aktiv entwickelt werden. Lange galt das Projekt als tot, doch aktuelle Berichte zeichnen ein anderes Bild. Nicht nur Star Wars KOTOR Remake kehrt zurück, auch ein KOTOR 2 Remake soll sich in Arbeit befinden.

Neues Leben für alte Klassiker

Das erste Star Wars KOTOR Remake wurde bereits 2021 angekündigt, doch der Entwicklungsverlauf war alles andere als glatt. Ursprünglich arbeitete Aspyr Media am Projekt, doch nach einer nicht überzeugenden Demo wurde der Titel Mitte 2022 pausiert. Wer danach am Ruder stand, blieb lange unklar, bis jetzt. Laut Journalisten Stephen Totilo übernimmt Mad Head Games, bekannt für Scars Above und Pagan Online, die Umsetzung. Das serbische Studio ist eine Tochter von Saber Interactive, was bereits früher als potenzieller Entwickler durchgesickert war.

Douglas Reilly, Vice President von Lucasfilm Games, bestätigt: Ziel ist es, die Klassiker modern zu gestalten. Die Story, die Charaktere und die Kerninhalte bleiben erhalten, aber Grafik und Gameplay werden an heutige Standards angepasst. Ähnlich wie beim Final Fantasy VII Remake soll KOTOR spielbar, optisch zeitgemäß und dennoch nostalgisch vertraut wirken.

KOTOR 2 Remake ebenfalls geplant

Noch spannender ist, dass sich ein vollständiges Remake von KOTOR 2: The Sith Lords ist laut Totilo ebenfalls in Planung befindet. Codename: Juliet. Anders als beim ersten Remake wird hier auch der damals geschnittene Inhalt von Obsidian integriert. Die Infos stammen aus einer rechtlichen Aussage von Douglas Reilly im März 2025, ein klares Indiz, dass das Projekt auf der Roadmap von Lucasfilm Games steht.

Der Insider Kurakasis hatte kürzlich angedeutet, dass das KOTOR-Remake auf den Game Awards am 11. Dezember erstmals gezeigt werden könnte. Ob das zweite Remake zeitnah folgt, bleibt offen, aber es zeigt: Disney und Lucasfilm haben offenbar große Pläne für die Reihe.

Warum das wichtig ist

Star Wars: Knights of the Old Republic ist mehr als nur ein RPG-Klassiker. BioWare setzte 2003 Maßstäbe in Storytelling und Charakterentwicklung, während Obsidian 2004 mit KOTOR 2 den düsteren Nachfolger lieferte. Beide Spiele sind nach wie vor Referenzen für RPG-Fans – die Remakes könnten sie endlich einer neuen Generation zugänglich machen, ohne die Schwächen der Originale zu übernehmen.

Für Spieler zahlt sich Geduld somit aus. Mad Head Games hat die Chance, die Klassiker nicht nur technisch aufzuwerten, sondern auch Storylücken zu schließen und die Serie auf modernen Plattformen relevant zu halten.