Star Wars: KOTOR Remake weiterhin in Entwicklung

Am gestrigen Freitag verbreitete sich etwas Panik unter Spielern und Fans, die das Remake zu Star Wars: Knights of the old Republic bereits verloren sahen. Inzwischen gibt es ein Statement von Sony, die ganz plausible Gründe nennen.

Begonnen hatte alles damit, dass sämtliche Ankündigungsbeiträge, Trailer, Tweets & Co. aus dem Netz entfernt wurden, zumindest von offiziellen Kanälen. Dies schürte umgehend den Verdacht, dass Star Wars: Knights of the old Republic still und leise eingestellt worden ist und nicht mehr erscheinen wird.

Zuvor gab es immer mal wieder Meldungen, wonach die Entwicklung von Star Wars: Knights of the old Republic nicht ganz rund verläuft und inzwischen auch den Entwickler gewechselt haben soll. Dass das Projekt vielleicht doch eingestellt worden ist, wäre durchaus möglich gewesen.

Star Wars: Knights of the old Republic erscheint weiterhin

Warum man sämtliche Verweise auf das Spiel entfernt hat, erklärt Sony gegenüber IGN, wonach einfach nur die Lizenz für die Musik abgelaufen sei und man daher entsprechendes Material nicht mehr nutzen darf.

Ursprünglich sollte Star Wars: Knights of the old Republic bei Aspyr entstehen, die im vergangenen Jahr wohl von dem Projekt abgezogen wurden. Nun darf sich scheinbar Saber Interactive daran versuchen, wobei weiterhin nicht klar ist, wie weit die Entwicklung bereits vorangeschritten ist.

Zum Spiel sagte man bisher nur:

„Mit Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake hoffen wir, sowohl Serienneulingen als auch langjährigen Fans ein Erlebnis zu bieten, das neben den besten modernen Veröffentlichungen leben kann. Wir bauen es von Grund auf mit der neuesten Technologie um, um dem bahnbrechenden Innovationsstandard des Originals zu entsprechen und gleichzeitig seiner verehrten Geschichte treu zu bleiben.“

Der Release von Star Wars: Knights of the old Republic wird inzwischen nicht mehr vor 2025 erwartet.