Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune – Leak zeigt Trailer, verrät Release & Inhalte

Eigentlich sollte es der große Moment auf der morgigen Star Wars Celebration werden – aber das Internet hatte mal wieder andere Pläne. Ein geleakter Trailer zur zweiten DLC-Erweiterung von Star Wars Outlaws, „A Pirate’s Fortune“, ist vorab aufgetaucht und wurde zwar schnell von Ubisoft entfernt, aber wie das in der Galaxis nun mal so ist: Was einmal da ist, bleibt. Und so wissen wir nun, dass Kay Vess ab dem 15. Mai 2025 erneut loszieht – diesmal an der Seite des berüchtigten Schmugglers Hondo Ohnaka.

Piraten, Plünderer, Probleme: Was der Trailer über den neuen DLC verrät

Der Trailer selbst lässt Story-Fans allerdings eher im Dunkeln tappen: Viel mehr als ein paar saloppe Sprüche, eine flüchtige Einführung der neuen Gegenspielerin Stinger Tash und ein kurzer Blick ins mysteriöse Khepi-Grab gibt es nicht zu sehen. Aber immerhin ist klar: Der DLC bringt ordentlich Piraten-Feeling, was angesichts des Titels auch das Mindeste ist.

Interessanter wird’s bei den Extras: „A Pirate’s Fortune“ kommt nicht nur mit einer neuen Story-Mission, sondern auch einem eigenen Season Pass – ein Modell, das bereits beim ersten DLC Wild Card (unser Review) zum Einsatz kam. Ubisoft scheint also fest an ein modulares Outlaws-Erlebnis zu glauben, auch wenn der finanzielle Erfolg des Hauptspiels Berichten zufolge hinter den Erwartungen zurückblieb.

Season Pass, Skeleton Crew-Kosmetik und der letzte große Raubzug

Die Erweiterung enthält kosmetische Items, inspiriert von der Disney+-Serie Star Wars: Skeleton Crew. Darunter ein neues Outfit für Sidekick Nix, ein paar auffällige Accessoires für Kays Speeder und sogar eine Trophäe, die man sich an die Windschutzscheibe klemmen kann – ideal, um beim nächsten Blaster-Gefecht stilvoll zu glänzen.

Trotz aller Leaks bleibt eine Frage offen: Wird „A Pirate’s Fortune“ den Karren noch aus dem Sand ziehen? Oder ist der DLC eher ein Abschiedsgruß, bevor Ubisoft das Kapitel um Star Wars Outlaws endgültig schließt? Denn nach diesem zweiten (und wohl letzten) Zusatzinhalt dürfte klar sein: Große Pläne sehen anders aus.

Aber wer weiß – vielleicht zeigt Ubisoft auf der Celebration ja doch noch einen unerwarteten Twist. Bis dahin bleibt Fans nur eins: Trailer sichern, Augen offen halten und den 15. Mai im Kalender markieren. Hondo wartet nicht.