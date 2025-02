Star Wars Outlaws auf der PS5 Pro jetzt vollständig mit neuester PSSR-Version kompatibel

Ubisoft hat heute ein bedeutendes Update für Star Wars Outlaws veröffentlicht, das auf der PS5, PC und Xbox Series X/S verfügbar ist. Das Update 1.5.1 behebt nicht nur verschiedene Fehler, sondern bringt auch bemerkenswerte Neuerungen, die vor allem den PS5 Pro-Benutzern zugutekommen.

PSSR jetzt in aktuellster Version verfügbar

Eine der herausragendsten Änderungen betrifft die PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), die auf die neueste Version aktualisiert wurde. Dies sorgt für eine noch flüssigere und detailreichere Darstellung auf der PS5 Pro, was das visuelle Erlebnis auf der Konsole erheblich verbessert. Insbesondere die neueste Version von PSSR beseitigt nun hoffentlich die Fehler, die mit der Launch-Version aufgetreten sind.

Ein weiteres Highlight des Updates betrifft die PC-Version des Spiels, die nun DLSS 4 mit Multi Frame Generation unterstützt. Diese neue Technologie nutzt KI, um bis zu drei Frames pro herkömmlich gerendertem Bild zu generieren und so die FPS zu steigern. Für Besitzer der GeForce RTX 50-Serie wird eine deutlich verbesserte Leistung geboten, während die 40er-Serie ebenfalls von einer effizienteren Bildgenerierung und einem reduzierten Speicherverbrauch profitiert. Das Update bringt außerdem neue Transformer-KI-Modelle für DLSS Ray Reconstruction, Super Resolution und DLAA, die Stabilität und Detailtreue verbessern – besonders bei sich schnell bewegenden Szenen.

Außerdem wurde ein Absturzproblem behoben, das beim Reisen zur Renpalli-Station auftrat, was den Spielfluss störte. Ein weiteres Problem, bei dem der Charakter Kay auf steilen Hängen mit ihrem Speeder nicht interagieren konnte, wurde ebenfalls behoben, was das Spielerlebnis auf verschiedenen Terrains verbessert. Zudem wurde ein Tonproblem gelöst, bei dem die Geräusche von Schiffen über den Spielern zu laut waren, was nun für eine angenehmere Klangkulisse sorgt.

Ubisoft hoffe auf langfristigen Erfolg

Trotz eines holprigen Starts, bei dem Ubisoft die Verkaufszahlen von Star Wars Outlaws als schwächer als erwartet bezeichnete, zeigt das Unternehmen mit diesem Update, dass es engagiert an der Verbesserung des Spiels arbeitet. Das Ernennen eines neuen Creative Directors und die geplanten Änderungen an den Stealth-Mechaniken und anderen Kernbereichen des Spiels lassen hoffen, dass Star Wars Outlaws langfristig an Tiefe und Spielspaß gewinnt.

Das Update 1.5.1 ist ein Schritt in die richtige Richtung, um das Spiel auf allen Plattformen weiter zu optimieren und den Fans ein noch besseres Spielerlebnis zu bieten. Außerdem ist die erste Story-Erweiterung Wild Cards (unser Review) verfügbar, die einen interessanten Charakter aus der Original-Trilogie zurückbringt.