Star Wars Outlaws: Die Flucht von Cantonica zeigt den Auftakt des Spiels

Das Video zeigt einen Abschnitt innerhalb der ersten Stunde, in der Kay versucht in einen Tresor einzubrechen, um festzustellen, dass ihr Plan erneut schiefgegangen ist. Ab da befindet sich Kay auf der Flucht von Cantonica, die zugleich den Auftakt von Star Wars Outlaws darstellt. Weitere Gameplay-Videos aus den Anfängen des Spiels und einer Nebenmission, die auf die Story-Quest von Jabba the Hutt folgt, findet ihr auf unserem Youtube-Kanal .

