Star Wars Outlaws: Exklusive Demo veröffentlicht, aber nicht für jeden

Einmal Tatooine auf eigene Faust durchkämmen? Jetzt habt ihr die Chance dazu! Ohne großes Tamtam hat Ubisoft heute eine spielbare Demo zu Star Wars Outlaws veröffentlicht – und die hat es in sich. Ganze drei Stunden lang könnt ihr euch kostenlos durch die sandige Open World schlagen – egal ob ihr lieber schleicht, ballert oder Karten spielt. Einen kleinen Haken gibt es dennoch.

Drei Stunden Tatooine – Staub, Gefahr und ein Hauch von Mos Eisley

In der Demo schlüpft ihr in die staubigen Stiefel von Kay Vess, einer gewieften Gesetzlosen, die zusammen mit ihrem tierischen Sidekick Nix auf dem Wüstenplaneten Tatooine unterwegs ist. Und ja – ihr dürft tatsächlich durch Mos Eisley streifen. Die legendäre Schmugglerstadt ist euer Hub, in dem ihr Aufträge annehmt, Informationen sammelt und sogar eine Runde Kessel-Sabbac spielen könnt.

Aber das ist nur der Anfang. Weitere Highlights der Demo:

Fliegt mit eurem Gleiter durch die Dünen,

legt euch mit dem Huttenkartell und Tusken-Räubern an,

rekrutiert ein neues Crewmitglied,

und wagt euch sogar ins All – inklusive Weltraumkämpfen gegen Piraten.

Von Gleitern zu Raumkämpfen – So viel steckt in der Demo

Der Demo-Zeitrahmen ist auf drei Stunden begrenzt, aber das reicht locker, um euch einen ziemlich guten Eindruck vom Spiel zu verschaffen. Ubisoft hat klug gewählt: Tatooine ist ein Schauplatz, der sowohl Nostalgie als auch Neugierde weckt, und bietet ein gutes Querschnittserlebnis durch das Gameplay von Star Wars Outlaws.

Der Download ist ab sofort kostenlos für PC, PS5 und Xbox Series X|S verfügbar. Einziger Haken: Die Demo ist auf PS5 ausschließlich PlayStation Plus-Usern vorbehalten.

Und falls euch die Demo überzeugt: Ubisoft hat für dieses Wochenende direkt den nächsten Happen in petto. Auf der Star Wars Celebration wurde der zweite DLC namens A Pirate’s Fortune enthüllt – mit neuen Inhalten, frischen Missionen und womöglich einem Ausflug zu einem weiteren ikonischen Planeten?

Also: Lichtschwert braucht ihr keins – ein Controller reicht. Möge die Neugier mit euch sein!