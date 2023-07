„Wir wollten einen ikonischen Ort, und das war für mich Tatooine. Es war eine große Herausforderung, weil es auf Tatooine so viele Dinge gibt, dass es zu einem Rätsel geworden ist, alles zusammenzusetzen. Also wir gingen zurück zum Ursprung. Wir haben uns einige der visuellen Leitfäden von DK angesehen und mit dem Aufbau begonnen: „Okay, was sind die wichtigsten Teile und was macht dem Spieler am meisten Spaß beim Erkunden?“ Mos Eisley ist ein großer Teil davon, aber es gibt auch viele Dünen, Schluchten und Dinge, die man erwartet.“

In Jabbas Palast treffen die Spieler nicht nur auf einen der einflussreichsten Schurken der Galaxie, der Einfluss auf die Politik und Unterwelt zugleich hat, in Star Wars Outlaws hat man die Option, verschiedene Jobs für Jabba anzunehmen, wie Game Director Julian Gerighty im Interview mit IGN verrät. Sollte man sich dazu entscheiden, für Jabba zu arbeiten, wird dies aber auch Konsequenzen für einen haben. Dies kann mitunter bedeuten, dass Jabba einen Bounty Hunter auf euch ansetzen wird.

