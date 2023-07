Star Wars Outlaws nutzt visuelle Filter für den Original-Look

Star Wars Outlaws dürfte eines der kommenden Highlights von Ubisoft werden, mit dem man insbesondere die Fans der Originalfilme anspricht. Dafür setzt man auf eine besondere visuelle Technik.

Soweit man weiß, spielt Star Wars Outlaws zwischen den Ereignissen von The Empire Strikes Back und Return of the Jedi. Was bietet sich da besser an, als den damaligen Look der Spiele aufzugreifen? Genau das möchte man bei Ubisoft Massive mit einer Filter-Technik erreichen, wie man im Rahmen einer Preview des Edge-Magazine verrät.

Darin spricht Creative Director Julian Gerighty über die Vision für Star Wars Outlaws, einschließlich der Kinematographie-Entscheidungen, um das damalige Feeling wiederzugeben.

„[Das Spiel] ist zwischen dem Imperium und den Jedi-Rittern angesiedelt, also wollten wir dieses Gefühl nachahmen. […] Hierfür wurde eine Technologie entwickelt, die einige der Objektive der 1970er-Jahre emuliert […], so dass man die Vignette, Filmkörnung, Lens-Breathing, die Krümmung einer dickeren Linse und die leichten Blendenflecke hat.“

Ein filmisches Erlebnis wie in den 80er

Diese Dinge gehören zu den subtilen Ideen, die man für Star Wars Outlaws aufgreift, die im Zusammenspiel ein wirklich filmisches Erlebnis abliefern. Dabei geht es nicht nur darum, alles auf moderne Weise umzusetzen, sondern auch einige Schritte zurückzugehen.

„Was die visuelle Sprache von Star Wars wirklich ausmacht, ist ein Prozess der Reduktion. Es gibt diese Design-Linse, die man anwendet, wo alles auf seine wesentlichen Eigenschaften reduziert werden muss.“

Im Ergebnis würde Star Wars Outlaws dadurch wesentlich greifbarer werden, wie damals, als man auf Technologien wie 35-mm-Film und oder die ersten Ansätze von digitalen Motion-Effekten zurückgegriffen hat.

„Man kann sich auf Detailliertes wie das Industriedesign von Kays Fernglas beschränken. Es gibt dort eine Formensprache, die von den 70er- oder 80er-Jahren inspiriert ist, aber im Grunde fast zeitlos ist.“

Kreativität sei etwas, womit man sich bei Star Wars auseinandersetzen muss, damals wie heute, sagt Gerighty. Das musste man zum Teil erst wieder lernen. Ähnliches konnte man bei Ghost of Tsushima mit dem Akira Kurosawa- Filter, aber auch bei Uncharted sehen, das einen sehr cineastischen Look verfolgte.

Star Wars Outlaws erscheint 2024.