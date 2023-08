Star Wars Outlaws – Story-Entwicklung und Enden

Angesiedelt zwischen den Ereignissen von Star Wars: Das Imperium schlägt zurück und Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter spielt Outlaws in einer Zeit, in der das Galaktische Imperium unermüdlich die endgültige Niederlage der Rebellenallianz anstrebt. Kay wird darin risikoreiche und lohnende Missionen der Verbrechersyndikate der Galaxie übernehmen, während sie nach Mitteln sucht, um ein neues Leben zu beginnen.

Das hat letztendlich auch Auswirkungen auf das Ende, wobei man sich hier auf keine bestimmte Anzahl festlegen möchte. Auch hier betont man die Authentizität und wie wichtig es ist, dass sich am Ende alles in die gesamte Star Wars-Story einfügt.

„Für uns dreht sich alles um Authentizität und darum, eine Geschichte zu liefern, die in die Star Wars-Galaxie und die umfassendere Generationsgeschichte passt, an deren Entwicklung Lucasfilm jahrzehntelang gearbeitet hat,“ so Khavari. „Was die Dialogoptionen betrifft, so werden diese sich auf bestimmte Weise auf Ihr Spielerlebnis auswirken, insbesondere auf Kays Ruf.“

Darüber spricht Star Wars Outlaws-Narrative Director, Navid Khavari, im Interview mit der Game Informer , die die Story so konzipieren, dass sie in das gesamte Star Wars-Universum passt, aber auch eigene Freiheiten ermöglicht, um die Geschichte zu erzählen, die man erzählen möchte Entscheidungen spielen hier ebenso eine große Rolle, wie die Authentizität.

