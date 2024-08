Star Wars Outlaws: Trailer stellt die Season Pass-Inhalte vor

„A Pirate’s Fortune“ folgend die Spieler erneut Kay, deren Name sich in den entferntesten Ecken der Galaxis herumgesprochen hat. Auf ihrem Weg trifft sie auf den berüchtigten Piraten Hondo Ohnaka, einen Namen, der sowohl Angst als auch Bewunderung auslöst. Hondo ist fest entschlossen, eine lange offene Rechnung mit einer skrupellosen Piratenbande zu begleichen, und Kay wird in diesem gefährlichen Unterfangen eine Schlüsselrolle spielen.

What do you think?