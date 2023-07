Star Wars Outlaws wird ein „überschaubares“ Spiel

„Wir haben im Team viel darüber gesprochen: Ja, wir bauen offene Welten, wir bauen geschäftige Städte und Kantinen und weite, offene Ebenen, aber wir versuchen immer, uns der Sache von einem charaktervollen Ort aus zu nähern. Ein Ort voller Geschichten und der Erkenntnis, dass dies Kay Vess‘ erster Eintritt in einen Planeten wie Toshara sein könnte, den wir dafür geschaffen haben“, so Khavari.

Bleibt die Frage, was ist überschaubar? Frühere Story-Spiele hatten einen guten Schnitt von angenehmen 12 bis 15 Stunden. Inzwischen sind daraus 15 bis 20 Stunden geworden, während Spiele wie God of War Ragnarök mit ihren bis zu 40 Stunden als zu langatmig empfunden werden, um die Story noch vollständig erfassen zu können.

„Ein Spiel ist zu groß, das die Leute nicht spielen, genießen und beenden können“, so Gerighty.„Unser Ziel ist es, die Leute wirklich in ein sehr dichtes, erlebnisreiches Open-World-Abenteuer zu entführen, das sie in ihrem eigenen Rhythmus erkunden können. Es wird sehr überschaubar sein und ganz sicher kein 200 oder 300 Stunden langes, episches, unvollendetes Rollenspiel. Dies ist ein sehr fokussiertes Action-Adventure, das die Leute mitnimmt und sehr überschaubar ist.“

Während des Panels auf der San Diego Comic Con (via IGN ) am vergangenen Wochenende versicherte Creative Director Julian Gerighty, dass man definitiv in der Lage sein wird, das Spiel zu beenden. Im Mittelpunkt steht dabei eine dichte Erfahrung in einer reichhaltigen Spielwelt.

