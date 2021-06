Star Wars: Skywalker Saga zum Prime Day auf UHD & Blu-ray massiv reduziert

Zum heutigen Amazon Prime Day gibt es ein ganz besonderes Angebot für alle Star Wars-Fans, die bei der aktuell erschienenen Star Wars: Skywalker Saga auf UHD und Blu-ray günstig zugreifen können.

Die Skywalker Saga umfasst alle 9 Filme in aufpoliertem 4K, plus Dolby Atmos als Originalton, was ein noch immersiveres Filmerlebnis garantiert. Insgesamt sind hier drei Box Sets verfügbar, darunter auch eine reine Blu-ray Variante und eine DVD-Fassung, die ebenfalls neu aufgelegt wurde. Die Premium UHD Box verfügt allerdings zusätzlich über ein Artbook mit Set-Fotografien und einen persönlichen Brief von Mark Hamill.

Besonders lohnt sich natürlich die UHD-Box, die nicht nur absolut hochwertig daher kommt, sondern neben der UHD-Fassung auch die Bluray-Variante und je eine Bonus Disc pro Film umfasst, also insgesamt 27 Discs. Wir haben die Box auch hier zu stehen und können bestätigen, dass diese ein echtes Star Wars-Highlight ist. Die Box besteht aus zwei Pappschuber, die auseinander gezogen werden, und aus der man dann ein ziemlich dickes Hardcover Artbook entnimmt. Jeder Film hat dabei eine eigene Seite mit Artworks, zwischen denen die Discs eingefasst wurden.

Skywalker Saga zum Bestpreis

Die UHD Variante gibt es zum Prime Day für schlappe 119 EUR, während die Blu-ray Version für 65 EUR verfügbar ist. Wer noch kein Prime User ist, kann den Premium Service 30 Tage lang kostenlos ausprobieren und trotzdem vom Prime Day profitieren.