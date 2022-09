Star Wars: Tales from the Galaxy‘s Edge für PSVR 2 angekündigt

Neben den zahlreichen PS5 Projekten wurde mit Star Wars: Tales from the Galaxy‘s Edge auch ein neuer PSVR2-Titel beim gestrigen State of Play vorgestellt. Das Spiel wird von ILMxLAB entwickelt, für die es bereits das zweite Star Wars-Spiel ist.

In Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition hat man das Erlebnis komplett neu erschaffen und viele Verbesserungen umgesetzt, um die Hardware zu nutzen. Dazu gehört ein visuelles High-Fidelity-Erlebnis, Headset-basiertes Controller-Tracking, sowie Eye-Tracking, um sicherzustellen, dass seine Bewegungen und seine Blickrichtung beim Spielen authentisch verfolgt werden.

Audio und Haptik spielen ebenfalls eine große Rolle, so dass man Star Wars: Tales from the Galaxy‘s Edge mit sattem 3D-Audio genießen kann oder selbst kleinste Detail mit den adaptiven Triggern und Haptiken spüren wird, welche die Sense-Controller liefern . Durch die Kombination aller sensorischen Funktionen, die PS VR2 zu bieten hat, wird man sich laut ILMxLAB fühlen, als wäre man ein Teil der Star Wars-Galaxis.

Star Wars: Tales from the Galaxy‘s Edge

Zum Spiel selbst heißt es, dass man in die Rolle eines Droidentechnikers schlüpft, der nach einer Bruchlandung auf dem Planeten Batuu ein großes Abenteuer bewältigen muss. Hier trifft man auf beliebte Charaktere wie R2-D2, C-3PO, Meister Yoda oder Hondo Ohnaka. Zudem trifft man brandneue Gesichter wie dem temperamentvollen Barkeeper Seezelslak, der Schatzjägerin Lens Kamo und der Anführerin der Guavianischen Todesbringer, Tara Rashin.

Zudem wird man viele bekannte Schauplätze aus den Filmen sehen, einschließlich Seezelslaks Cantina, wo man viel Zeit verbringen wird und fantastische Geschichten erlebt, darunter die eines Attentäterdroiden, der sich auf eine seltsame Kopfgeldjagd begibt.

Star Wars: Tales from the Galaxy‘s Edge erscheint 2023.