Star Wars XCOM – Erste Bilder zum rundenbasierten Taktikspiel geleakt

Noch vor der offiziellen Enthüllung des neuen rundenbasierten Star Wars-Taktikspiels von Respawn Entertainment und Bit Reactor sind erste Bilder geleakt. Die Screenshots deuten auf ein Gameplay hin, das starke XCOM-Vibes versprüht – kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Bit Reactor mit erfahrenen Entwicklern der XCOM-Reihe besetzt ist.

Geleakte Bilder und erste Eindrücke

Die Bilder wurden im Portfolio eines Bit Reactor-Artist (via Mp1st) entdeckt und stammen aus einer Version des Spiels aus dem Jahr 2023, als es noch den Codenamen „Bruno“ trug. Auf den Screenshots ist eine rundenbasierte Schlacht zu sehen, in der ein mandalorianischer Charakter einen Klonkrieger der Republik anvisiert.

Ein Interface-Element zeigt eine Trefferchance von 95 %, und am unteren Bildschirmrand erscheinen diverse Kampfoptionen, darunter der Einsatz eines Thermaldetonators. Ein weiteres Bild offenbart eine Mechanik, die stark an XCOMs „Overwatch“ erinnert: Die Spielfigur bereitet sich darauf vor, automatisch auf Feinde zu feuern, sobald sie in Sichtweite kommen.

Star Wars Game von Respawn und Bit Reactor

XCOM trifft auf Star Wars

Der Einfluss von „XCOM: Enemy Unknown“ und „XCOM 2“ ist offensichtlich. Die gezeigten Szenen erinnern an das typische Squad-basierte, rundenbasierte Gameplay, bei dem jeder Charakter nur eine begrenzte Anzahl von Aktionen pro Runde ausführen kann. Interessanterweise haben auch andere Franchises wie Mario mit Mario + Rabbids das Genre erfolgreich aufgegriffen.

Ergänzend zu den Kampfszenen zeigt ein weiteres Bild eine Art Hauptquartier mit einer Waffenkammer, einem Holotisch und einem Schwarzmarkt, die an die strategische Metaebene der XCOM-Spiele erinnern. Da es sich um ältere Aufnahmen handelt, ist es durchaus denkbar, dass diese nicht mehr dem aktuellen Stand des Spiels entsprechen.

Respawn und Bit Reactor arbeiten offenbar an einem vielversprechenden Projekt, das die Star Wars-Galaxie mit anspruchsvoller Taktik verbindet. Ob das Spiel an den Erfolg der XCOM-Reihe anknüpfen kann oder eigene Innovationen mitbringt, wird sich spätestens auf der Star Wars Celebration im April zeigen, wo eine offizielle Ankündigung erwartet wird.