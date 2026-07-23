Star Wars Zero Company: Details zu New Game Plus, Spielzeit, Modding und Inhalten

Electronic Arts und Bit Reactor beantworten heute die drängendsten Fragen der Community zu „Star Wars Zero Company“ mit erstaunlicher Offenheit. Das Ergebnis ist eine ernüchternde Bestandsaufnahme ohne Platz für Träumereien.

Standardkost ohne spielerische Experimente

Das Runden-Taktikspiel erscheint am 27. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S zum Preis von 49,99 EUR. Eine Deluxe-Edition schlägt mit 59,99 EUR zu Buche. Lead Producer Caydence Funk beziffert die durchschnittliche Spieldauer für die Hauptkampagne auf 30 bis 40 Stunden. Dieser Wert schwankt je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad und Genre-Erfahrung. Nach dem Abspann ist das Abenteuer vorbei. Ein New Game Plus existiert zum Verkaufsstart nicht. Wer die Kampagne erneut startet, schaltet lediglich kosmetische Optionen frei.

Ebenso strikt fällt die Entscheidung beim Thema Modding aus. Das Entwicklerteam verzichtet komplett auf offizielle Werkzeuge oder Schnittstellen für die Community. Eine überraschende Absage für ein Studio mit XCOM-Vergangenheit.

Strenge Grenzen auf dem Schlachtfeld

Die Handlung verläuft vollkommen linear und ohne spielerische Verzweigungen. Romanzen oder tiefere Beziehungsoptionen zwischen den Figuren gibt es ebenfalls nicht. Sämtliche Zwischensequenzen laufen primär in Echtzeit ab. Das stellt sicher, dass individuell angepasste Operatoren in den Videosequenzen korrekt dargestellt werden. Vorgefertigte Clips bilden die seltene Ausnahme.

Das Limit für rekrutierbare Einheiten in der Basis liegt bei maximal 20 Operatoren. Auf das Schlachtfeld ziehen standardmäßig vier Figuren gleichzeitig. Der Tod der Hauptfigur Hawks führt zum sofortigen Fehlschlag der Mission. Ein manueller Abbruch laufender Einsätze über das Spielmenü ohne Konsequenzen ist nicht vorgesehen.

Ein typisches EA-Paket. Das Spiel liefert eine überschaubare Kampagne ohne langwierigen Unterbau. Wer eine endlose Sandbox mit Community-Modifikationen sucht, greift ins Leere.

Bit Reactor serviert zum Release ein eng abgestecktes Taktik-Aufgebot. Keine Mods, kein New Game Plus und keine verzweigte Story. Spieler bekommen genau 40 Stunden Runden-Strategie für ihr Geld. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Den vollständigen FAQ hat der Entwickler auf Steam veröffentlicht.