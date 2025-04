Star Wars Zero Company: Die Galaxis im Visier – Details, Trailer und mehr

Electronic Arts hat auf der Star Wars Celebration in Japan ein neues Kapitel für das Universum der weit, weit entfernten Galaxis aufgeschlagen – mit Star Wars Zero Company, einem rundenbasierten Taktikspiel, das taktisches Kalkül mit der erzählerischen Tiefe der Klonkriege vereint. Entwickelt wird das Ganze von Bit Reactor, unterstützt von Respawn Entertainment und Lucasfilm Games – ein Trio, das bereits jetzt für Aufsehen sorgt.

In der düsteren Zeit zwischen Republik und Imperium übernimmt man die Kontrolle über Hawks, einen gefallenen Offizier, der nun eine Elitetruppe namens „Kompanie Null“ anführt. Was wie ein typisches Kommando-Unternehmen beginnt, entwickelt sich schnell zu einer intensiven und persönlichen Reise durch die moralischen Grauzonen des Krieges – mit einer zusammengewürfelten Truppe, deren größter Feind nicht nur da draußen lauert, sondern manchmal auch in den eigenen Reihen.

Taktik trifft Galaxis: Ein Star Wars-Spiel jenseits des Mainstreams

Das Gameplay basiert auf klassischen Taktikelementen: Rundenbasierte Kämpfe, ein Ausbau der Operationsbasis, das Anwerben und Individualisieren von Truppmitgliedern und die Erkundung eines galaktischen Netzwerks aus Informanten. Dazu kommt die Möglichkeit, Hawks und jedes einzelne Mitglied der Kompanie optisch wie spielerisch anzupassen – vom Klonkrieger bis zum Jedi, vom Astromech bis zur Söldnerin. Wer strategisch denkt, baut zudem Beziehungen zwischen den Squad-Mitgliedern auf, um im Gefecht mächtige Synergien freizuschalten.

„Unsere Vision war es, das Universum von Star Wars mit einem emotional bedeutsamen Taktikspiel zu verbinden“, erklärt Bit Reactor-CEO Greg Foertsch. Lucasfilm Games zeigt sich ebenfalls begeistert: „Wir wollten schon lange ein Spiel, in dem Entscheidungen wirklich zählen – und das tun sie hier“, so Vice President Douglas Reilly.

Was Star Wars: Zero Company jetzt schon interessant macht, ist der erzählerische Anspruch, gepaart mit einem Gameplay, das gleichermaßen Veteranen wie Neueinsteiger ansprechen will. Keine schnelle Action, kein Multiplayer-Wirrwarr – sondern fokussiertes Einzelspieler-Erlebnis mit Gewicht.

Der Release ist zwar erst für 2026 geplant, doch der erste Trailer zeigt bereits eine düstere, atmosphärisch dichte Vision, die man im Star Wars-Kosmos so noch nicht gesehen hat.