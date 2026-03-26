Star Wars Zero Company: Mehr als nur ein XCOM-Klon

Bit Reactor liefert mit „Star Wars Zero Company“ kein simples XCOM-Reskin, sondern kombiniert rundenbasierte Härte mit der Inszenierung eines vollwertigen Rollenspiels. Das Studio aus ehemaligen Firaxis-Veteranen setzt auf eine Mischung aus Third-Person-Erkundung, Permadeath und einer Story-getriebenen Kampagne im Clone-Wars-Szenario.

Das Ende der Schema-F-Taktik

Bit Reactor bricht mit der Tradition steriler Menü-Wüsten im Strategie-Genre, verrät der Entwickler gegenüber PCGames. Zwischen den Missionen steuert der Spieler den Protagonisten Hawks direkt aus der Third-Person-Perspektive durch die Basis, interagiert mit der Crew und trifft Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Die grafische Qualität und die cineastische Kamera während der Kämpfe zielen darauf ab, die Grenze zwischen Taktikspiel und Action-Adventure zu verwischen.

Die Kampfmechanik in „Star Wars Zero Company“ orientiert sich an bewährten Tugenden. Ein Trupp aus vier Einheiten nutzt drei Aktionspunkte pro Zug für Bewegung und Fähigkeiten. Neu ist ein globaler Ressourcen-Pool für Spezialmanöver, der durch offensive Aktionen gefüllt wird. Die acht Standardklassen werden durch exotische Rollen wie Jedi-Padawane oder Mandalorianer ergänzt.

Strategische Tiefe entsteht auf der Galaxie-Karte durch ein Zeit-System. Spieler müssen sich pro Zyklus zwischen Kampfmissionen und textbasierten Operationen entscheiden. Diese Operationen dienen der Aufklärung oder Sabotage. Wer sie ignoriert, erlaubt dem Gegner permanente Upgrades seiner Einheiten.

Der Fokus auf Konsequenzen ist absolut. Mit Ausnahme der Hauptfigur Hawks unterliegen alle Teammitglieder einem strikten Permadeath-System. Verwundungen müssen zwischen den Einsätzen auskurieren, sonst droht der endgültige Verlust mitsamt aller investierten Erfahrung. Das Beziehungsmanagement innerhalb der Truppe, inklusive möglicher Brüche durch Story-Entscheidungen, unterstreicht den RPG-Ansatz.

Der Titel soll noch im Jahr 2026 erscheinen. Die technische Basis wirkt laut ersten Berichten weit fortgeschritten. Ein XCOM mit Lichtschwertern war die Erwartung, ein Rollenspiel mit Konsequenzen ist das Versprechen.