Star Wars: Zero Company offiziell angekündigt

Was passiert, wenn man die Genialität von XCOM mit der ikonischen Welt von Star Wars kreuzt? Genau das will Star Wars: Zero Company beantworten – ein neues, rundenbasiertes Taktikspiel, das nicht nur Fans der Galaxis, sondern auch Strategen zum Träumen bringt. Entwickelt von Bit Reactor in Zusammenarbeit mit Respawn Entertainment und Lucasfilm Games, steht dieses Singleplayer-Erlebnis ganz im Zeichen der Klonkriege – aber mit einer Prise Individualität.

Klonkriege mit Köpfchen – Taktik statt Lichtschwert

Vergiss namenlose Kloneinheiten. In Star Wars: Zero Company kommandierst du eine unkonventionelle Spezialeinheit mit Persönlichkeit, Eigenheiten und einem verdammt guten Sinn für Explosionen. Die Entwickler versprechen nicht einfach ein weiteres Lizenzspiel, sondern eine echte Verschmelzung von intensiver Taktik, erzählerischer Tiefe und fanservicelastigem Setting. Wer XCOM gespielt hat, weiß: Jeder Zug zählt – und jeder Fehler kann den Tod deiner Lieblingsfigur bedeuten. Stell dir das mal mit einem Squad voller Klonkrieger vor, die du vielleicht mehr liebst als deinen letzten Tinder-Match.

Der Stil? Dunkel, kantig, kompromisslos – ganz wie die Zeit der Klonkriege. Kein Hochglanz-Jedi-Märchen, sondern dreckige Missionen hinter feindlichen Linien, bei denen jede Entscheidung das Blatt wenden kann. Erste Artworks und Charakterporträts lassen erahnen, dass hier nicht nur Blaster sprechen, sondern auch Storytelling großgeschrieben wird.

Premiere auf der Star Wars Celebration

Die große Enthüllung erfolgt am 19. April auf der Star Wars Celebration in Japan – und wer bis dahin noch glaubt, Taktik sei trocken, hat die Rechnung ohne Sturmtruppen gemacht, die plötzlich klug handeln. Eine schöne Ironie, oder?

Wer Star Wars liebt und beim Wort „Deckung“ nicht an Möbeldesign denkt, sollte Star Wars: Zero Company auf dem Radar behalten. Das Spiel hat das Potenzial, eine neue Ära der Taktik in der Galaxis einzuläuten – mit Herz, Verstand und einem ordentlichen Schuss Laserfeuer.