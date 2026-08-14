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Star Wars Zero Company: So schlägt sich das neue Taktik-Game im Gameplay-Check

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Star Wars Zero Company setzt auf harte Taktik und Squad-Management. Alle Details zu Gameplay, Ausrüstung und Holotable-Strategie im Überblick.

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Der neueste Gameplay-Breakdown zu „Star Wars Zero Company“ gewährt erste tiefere Einblicke in Mechaniken, Customization und das Runden-Gameplay am Holotable. Statt roboterhafter Action setzt der Titel auf kompromisslose Taktik, squadbasierte Befehle und harte Entscheidungen.

Rundenstrategie statt wildem Geballer

Das gezeigte Material macht sofort klar, womit wir es hier zu tun haben. „Star Wars Zero Company“ wirft das typische Shooter-Muster über Bord und schickt uns auf das diplomatische und militärische Parkett der Klonkriege. Im Fokus steht eine zentral steuerbare Protagonistin, um die herum die gesamte Truppe aufgebaut wird.

Das Kampfsystem setzt auf Zielerfassung, Sichtlinien und ein spürbares Hitze-Management. Wer unüberlegt vorprescht, verglüht im Kreuzfeuer. Jeder Schritt kostet Ressourcen. Ein falscher Winkel entscheidet über Leben und Tod.

Ausrüstung und Squad-Kontrolle

Die Anpassung der Einheiten geht tief. Kapitel für Kapitel zeigt der Trailer, wie Operatoren für spezifische Einsatzszenarien ausgerüstet werden. Es geht nicht nur um hübschere Rüstungen. Waffen, Modifikationen und Spezialfähigkeiten greifen direkt in die Kampfwerte ein.

Auf dem Feld wird die Truppe als Einheit befehligt. Das Interface am Holotable dient als strategische Schaltzentrale. Ein abgefallener Defektor der Handelsföderation liefert wertvolle Informationen für die Republik oder unsere eigene Tasche. Die Anweisung ist eindeutig: Offene Konfrontationen mit der Armee der Republik sind tunlichst zu vermeiden. Guerilla-Taktik schlägt Sturmangriff.

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Das Gezeigte wirkt durchdacht und bedient eine Nische, die im Star-Wars-Universum viel zu lange ignoriert wurde. Wer ein schnelles „Star Wars: Battlefront“ erwartet, wird enttäuscht. Wer XCOM mit Blastern sucht, bekommt hier genau das Richtige. Das Risiko liegt nun beim Balancing. Stimmige Taktik-Mechaniken bringen nichts, wenn KI-Muster nach drei Missionen durchschaut sind.

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