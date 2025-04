Star Wars: Zero Company – XCOM trifft auf Sturmtruppen-Taktik?

Mit Star Wars: Zero Company kündigt sich offenbar ein neues Kapitel im Star Wars-Universum an – und diesmal steht nicht die Macht im Mittelpunkt, sondern strategisches Denken und taktisches Geschick. Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit zwischen Respawn Entertainment und dem auf Strategie spezialisierten Studio Bit Reactor. Erste Details deuten auf ein rundenbasiertes Taktikspiel im Stil von XCOM: Enemy Unknown hin – samt isometrischer Perspektive, Basismanagement und klar kalkulierten Entscheidungen auf dem Schlachtfeld.

Taktik statt Lichtschwert – Star Wars in neuem Gewand

Der Name Star Wars: Zero Company stammt aus einem Leak des bekannten Insiders Kurakasis, der schon mehrfach zutreffende Informationen zu unveröffentlichten Spielen geliefert hat. Offiziell wird das Spiel voraussichtlich am 19. April während der Star Wars Celebration vorgestellt. Bis dahin häufen sich die Hinweise, dass es sich um ein ambitioniertes Projekt handelt, das sowohl Fans der Marke als auch Genre-Enthusiasten ansprechen soll.

Spielmechanisch setzt Star Wars: Zero Company auf klassische Rundenstrategie mit isometrischer Ansicht. In geleakten Screenshots ist zu sehen, wie ein Sturmtruppler eine Auswahl an Angriffsmöglichkeiten mit jeweils unterschiedlichen Trefferchancen erhält – ganz im Stil der bekannten XCOM-Reihe. Eine Thermaldetonator-Attacke etwa soll eine Trefferwahrscheinlichkeit von 95 % besitzen. Neben dem Kampfgeschehen spielt offenbar auch die Verwaltung einer Heimatbasis eine Rolle: Forschung, Ausrüstungsplanung und Truppenzusammenstellung gehören zum Kern des Spielerlebnisses.

Entwickelt wird das Spiel auf Basis der Unreal Engine 5. Das wurde durch eine Stellenanzeige bekannt, in der nach einem Senior Lighting Artist mit Erfahrung in Lumen-Technologie gesucht wurde. Visuell dürfte das Spiel also mit aktuellen Standards mithalten – oder diese sogar übertreffen.

XCOM-Experten am Werk

Bit Reactor, das Studio hinter dem Spiel, wurde von ehemaligen Entwicklern der XCOM-Reihe gegründet – darunter Greg Foerscth – und bringt somit wertvolle Erfahrung mit. Trotz der jüngsten Entlassungswellen bei Electronic Arts wurde bestätigt, dass die Entwicklung des Spiels davon nicht betroffen ist.

Geplant ist eine Veröffentlichung für PC (via Steam und Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Ob auch andere Plattformen folgen, ist derzeit noch unklar.

Die vollständige Enthüllung auf der Star Wars Celebration verspricht einen ersten Trailer und möglicherweise weitere Details zur Story und dem Setting des Spiels. Mit Star Wars: Zero Company könnte dem Star Wars-Universum ein neuer strategischer Ableger gelingen – und den Spielern eine spannende Alternative zu actionreichen Blockbustern bieten.