Starbreeze krempelt alles um – was das für PayDay 3 bedeutet

Starbreeze hat angekündigt, Project Baxter abzubrechen. Das Projekt, das im Dungeons & Dragons-Universum spielen sollte, hätte auf kooperatives Gameplay gesetzt, wie man es von Starbreeze kennt. Offiziell wird der Schritt als „strategische Fokussierung“ verkauft. Intern berichten Entwickler aber von Entlassungen.

PayDay 3 bleibt das zentrale Ziel

CEO Adolf Kristjansson betont: Die PAYDAY-IP ist „eine der ikonischsten in der Gaming-Branche“. Starbreeze will nun alle Ressourcen auf diese Marke bündeln. Das Ziel ist schneller neue Inhalte liefern und die Position als führender Entwickler im Heist-Genre stärken.

Interessant ist, dass PayDay 3 nirgends explizit erwähnt wird. Das deutet darauf hin, dass Starbreeze vor allem PayDay 2 und dessen bestehende Community im Blick hat. Die Umstrukturierung könnte also nicht nur die Entwicklung von Baxter stoppen, sondern auch bedeuten, dass geplante Erweiterungen für PayDay 3 möglicherweise noch etwas warten müssen.

Team-Umschichtung und Zukunftspläne

Teile des Baxter-Teams werden nun auf PayDay und andere Projekte verteilt. Laut Pressetext soll dies die „Roadmap beschleunigen“. Wie genau, bleibt offen. Es ist nicht klar, ob Starbreeze damit direkt neue Inhalte für PayDay 3 meint oder eher PayDay 2 stabilisieren will – beides ist denkbar.

Starbreeze will sichtlich im Heist-Genre „neue Erfahrungen und Märkte“ erschließen. Was genau das bedeutet, werden wir vermutlich Anfang 2026 erfahren. Bis dahin bleibt abzuwarten, wie sich die Community auf die Veränderungen reagiert.

Die Entscheidung, Project Baxter zu streichen, ist ein klares Signal: Starbreeze will sein Kerngeschäft sichern. Für Fans von PayDay 3 bedeutet das kurzfristig möglicherweise weniger neue Projekte, langfristig aber eine stärkere Fokussierung auf die IP. Ob das reicht, um die Probleme aus der letzten Zeit hinter sich zu lassen, bleibt fraglich.