Starfield 2.0: Großes Update, große Fragen – und plötzlich rückt die PS5 ins Blickfeld

Bethesda arbeitet offenbar an einem umfassenden Update 2.0 für Starfield. Hinter verschlossenen Türen soll das Studio ausgewählten Pressevertretern und Content Creatorn erste Einblicke gegeben haben. Die Botschaft: Starfield wird weiterentwickelt, zentrale Kritikpunkte sollen gezielt angegangen werden, allen voran technische Hürden wie häufige Ladebildschirme.

Euphorie ist dennoch fehl am Platz. Mehrere Quellen mahnen zur Zurückhaltung und betonen, dass Update 2.0 kein radikaler Neustart im Stil von Cyberpunk 2077 2.0 sei. Und doch wirft genau dieses Update eine Frage auf, die bislang offiziell unbeantwortet bleibt: Könnte Starfield im Zuge von Version 2.0 auch auf der PS5 erscheinen?

Update 2.0 als technischer Wendepunkt für Starfield

Zunächst zu den bekannten Fakten. Update 2.0 soll zahlreiche Verbesserungen bringen, die explizit auf häufige Community-Kritik reagieren. Hinweise auf optimierte Streaming-Technik und reduzierte Ladezeiten wurden bereits in Datamines entdeckt. Gleichzeitig ist von Verzögerungen die Rede, sowohl beim Update selbst als auch bei kommenden DLC-Inhalten. Ein konkreter Release-Termin fehlt bislang. Bestätigt ist lediglich, dass Bethesda langfristig an Starfield festhält und das Spiel technisch wie inhaltlich weiterentwickeln will.

Interessant ist dabei weniger das Was, sondern das Wann. Sollte Update 2.0 tatsächlich einen spürbaren Performance-Sprung liefern, wäre es aus strategischer Sicht ein idealer Zeitpunkt für einen erweiterten Plattform-Release. Große System-Updates dienen in der Branche häufig nicht nur der Verbesserung bestehender Versionen, sondern auch als technische Grundlage für zusätzliche Plattformen. Ein direkter Hinweis auf eine PS5-Version ist das nicht, aber ein naheliegender Gedanke.

Microsofts Kurswechsel wirft neue Fragen zur PS5-Version auf

Diese Überlegung wird zusätzlich durch Microsofts jüngste Entscheidungen befeuert. In den vergangenen Monaten haben mehrere ehemals Xbox-exklusive Titel den Weg auf Sonys Konsole gefunden. Microsoft Flight Simulator 2024, Indiana Jones, Forza Horizon 5 zeigen, dass Exklusivität bei Microsoft zunehmend flexibel gehandhabt wird. Offiziell spricht der Konzern von Einzelfallentscheidungen. Inoffiziell wirkt es eher wie ein vorsichtiges Austesten neuer Geschäftsmodelle. Vor diesem Hintergrund erscheint die Frage legitim, ob auch ein Schwergewicht wie Starfield langfristig für die PS5 geöffnet werden könnte.

Gegen einen schnellen PS5-Release sprechen allerdings weiterhin gewichtige Argumente. Starfield ist eines der wenigen neuen AAA-Rollenspiele, mit denen Microsoft seine Xbox-Plattform klar positioniert. Der Titel war von Beginn an als Zugpferd für Game Pass und Xbox Series X|S gedacht. Eine frühe Öffnung Richtung PlayStation würde dieses Signal deutlich abschwächen. Zudem fehlt bislang jedes harte Indiz: keine Ratings, keine offiziellen Aussagen, keine eindeutigen Datamine-Funde.

Dennoch lässt sich festhalten: Die Frage nach einer PS5-Version stellt sich heute offensiver als noch vor einem Jahr. Nicht, weil Update 2.0 sie beantwortet, sondern weil sich das Umfeld verändert hat. Sollte Bethesda mit Version 2.0 tatsächlich einen deutlichen technischen Schritt nach vorne machen, wäre ein späterer PS5-Release zumindest wirtschaftlich und technisch plausibel.

Bis dahin bleibt Starfield 2.0 vor allem eines: ein wichtiges Signal, dass Bethesda sein umstrittenes Sci-Fi-Rollenspiel nicht aufgibt. Ob daraus am Ende auch ein Plattformwechsel resultiert, wird nicht durch Leaks entschieden, sondern durch Microsofts langfristige Strategie. Und genau die ist derzeit offener denn je.