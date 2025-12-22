Starfield 2.0: Warum Fans kein zweites Cyberpunk erwarten sollten

Rund um Starfield macht seit Tagen ein Schlagwort die Runde, eine Art Starfield 2.0, an dem Bethesda derzeit arbeitet. Für viele klingt das nach einem radikalen Neuanfang, so wie einst bei Cyberpunk 2077. Genau hier liegt das Problem. Denn wer Starfield 2.0 als magischen Befreiungsschlag versteht, setzt sich selbst unter falsche Erwartungen.

Im Xbox Two Podcast bremsen Branchenkenner diese Hoffnung bewusst aus. Die Kernaussage fasst es kurz zusammen: Es wird Verbesserungen geben, teils deutliche, aber kein Update, das das Spiel grundlegend neu erfindet. Und das ist ehrlich gesagt auch realistischer.

Was mit „Starfield 2.0“ eigentlich gemeint ist

Der Begriff suggeriert einen klaren Schnitt, doch intern geht es eher um eine Weiterentwicklung. Hinter den Kulissen soll es im Herbst ein geschlossenes Event gegeben haben, bei dem ausgewählten Creatorn Einblicke in kommende Pläne gewährt wurden. Dies war wohl ein vorsichtiges Abtasten, wie Starfield technisch und strukturell wachsen kann.

Niemand spricht jedoch von einem Patch, der Kritiker plötzlich bekehrt. Wer mit der DNA von Starfield nichts anfangen konnte, wird auch danach nicht plötzlich Fan. Das wird intern offenbar genauso gesehen.

Technik statt Zaubertrick

Konkret diskutiert werden vor allem technische Stellschrauben. Im Fokus steht ein überarbeitetes Weltraum-Handling. Reisen sollen so flüssiger wirken, Übergänge weniger zerstückelt, zumindest soweit es die Creation Engine zulässt. Das ist definitiv kein Hexenwerk, sondern die logische Weiterentwicklung.

Auch bei der Erkundung gibt es Bewegung. Wiederholende Points of Interest und der zähe Basenbau gelten als bekannte Schwachstellen. Hier wird offenbar nachjustiert, um Motivation langfristig zu stützen. Keine Revolution, aber genau die Art von Arbeit, die ein Spiel dieser Größe braucht.

Starfield und der Blick auf PS5

Der vielleicht entscheidende Punkt ist aber, dass Starfield technisch auf ein Niveau gebracht werden soll, das weitere Plattformen erlaubt. PS5 wird offen diskutiert, Switch 2 zumindest mitgedacht. Dafür braucht es Stabilität, Performance und klarere Systeme. Starfield 2.0 wirkt damit weniger wie ein Fan-Service, sondern mehr wie strategische Vorbereitung.

Starfield 2.0 ist kein neues Spiel und kein Cyberpunk-Moment. Es ist ein nüchterner Versuch, ein großes, sperriges RPG besser zu machen und breiter aufzustellen. Wer das akzeptiert, könnte positiv überrascht werden. Wer aber auf Wunder hofft, wird vielleicht enttäuscht.