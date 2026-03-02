Starfield auf PS5: Insider nennt konkretes Datum und Kampfpreis

Die Gerüchteküche um Bethesda’s Weltraum-Epos erreicht den Siedepunkt. Nachdem monatelang spekuliert wurde, liefert der bekannte Leaker billbil-kun nun handfeste Details zum PlayStation-Debüt von Starfield. Das Timing ist alles andere als Zufall.

April-Release rückt in greifbare Nähe

Starfield landet demnach am 7. April 2026 auf der PlayStation 5. Das behaupten mittlerweile zwei unabhängige Quellen. Zuerst preschte ein polnisches Portal mit Infos aus Handelskreisen vor, jetzt legt der deutlich treffsicherere Insider billbil-kun nach. Er gilt in der Szene als Instanz für Releasetermine.

Wer auf eine offizielle Ankündigung wartet, sollte den 18. März rot im Kalender markieren. Dann sollen die Vorbestellungen im PlayStation Store live gehen. Vielleicht sogar schon am Abend des 17. März, gemeinsam mit einem offiziellen Trailer.

Der eigentliche Nachricht ist aber nicht das Datum. Es ist das Preisschild. Laut den Leaks wird die Standard Edition für 49,99 € in den Regalen stehen. Die Premium Edition soll 69,99 € kosten. Das ist eine Ansage. Auf der Xbox Series X verlangt Microsoft für das Basisspiel immer noch knapp 80 €. Ein Preisnachlass von fast 40 Prozent zum PS5-Start wirkt wie ein aggressiver Versuch, die Sony-Base nach zwei Jahren Exklusivität doch noch einzusammeln. Ob Xbox-Spieler zeitgleich eine Preisanpassung bekommen? Microsoft schweigt sich hierzu noch aus.

Technik-Check und das „Update 2.0“

Interessant wird es unter der Haube. Es halten sich hartnäckige Gerüchte über ein massives Engine-Update, das zeitgleich mit dem PS5-Port erscheinen soll. Die Rede ist von einer Art „Version 2.0“, auch wenn Bethesda es nicht so nennt. Todd Howard dämpfte zwar kürzlich die Erwartungen an ein komplettes Reboot, doch technische Optimierungen sind bitter nötig.

Wir reden hier von stabileren Framerates in Städten wie New Atlantis und einer besseren Integration von FSR-Nachfolgern. Die PS5-Version wird laut Insidern direkt inklusive der ersten Erweiterung Shattered Space ausgeliefert. Die zweite DLC-Welle namens Starborn könnte ebenfalls im Windschatten des Port-Release im Frühjahr 2026 erscheinen. Das sorgt für ordentlich Content-Futter.

Für PS5-Besitzer wäre das Paket definitiv attraktiv. Ein technisch gereiftes, mit Inhalten vollgestopftes RPG für unter 50 EUR ist ein fairer Deal. Wer bisher wegen der Exklusivität in die Röhre schaute, bekommt im April die (vermutlich) beste Version des Spiels. Ohne Kinderkrankheiten. Ohne Vollpreis-Hürde.