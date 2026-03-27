Starfield auf PS5: Pre-Load-Termin und massiver 140 Gigabyte-Download bestätigt

Starfield landet am 7. April auf der PlayStation 5 und belegt inklusive DLCs direkt über 140 GB eurer Festplatte. Der Pre-Load startet am 5. April, um den gewaltigen Download rechtzeitig vor dem Launch zu bewältigen.

Die PlayStation-Version von Starfield ist kein Leichtgewicht. Wer das volle Paket inklusive der neuen Inhalte spielen möchte, sollte schleunigst Platz auf der SSD schaffen. Die Daten von der PlayStation-Size schlüsseln sich wie folgt auf:

Basisspiel: 123,35 GB (Version 01.000.001)

123,35 GB (Version 01.000.001) Shattered Space (DLC): 12,50 GB

12,50 GB Terran Armada (DLC): 4,02 GB

Mit insgesamt rund 140 GB bewegt sich das RPG in einer Liga mit Schwergewichten wie Call of Duty oder „Cyberpunk 2077“. Dass die Größe fast identisch mit der Xbox- und PC-Fassung ist, deutet darauf hin, dass Bethesda kaum zusätzliche Kompressionstechniken der PS5-Architektur (Kraken) genutzt hat, um die Dateigröße signifikant zu drücken.

Da das Spiel am 7. April freigeschaltet wird, bleiben euch genau 48 Stunden Zeit. Angesichts der Dateigröße ist das für Spieler mit durchschnittlichen Leitungen auch bitter nötig. Die digitale Version kommt direkt mit dem Patch 01.000.001, während Käufer der Disc-Version mit einem massiven Day-One-Update rechnen müssen, um auf den gleichen Stand zu kommen.

🚨 Starfield



– 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 123.347 GB

– 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 : 01.000.001



– DLCs :

Shattered Space : 12.502 GB

Terran Armada : 4.017 GB



– 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 ($49.99)

Pre-Load : April 5

Release : April 7



𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞 : 3PM GMT pic.twitter.com/lMcjQZWCgt — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) March 27, 2026

Mehr als nur ein Port: Das „Free Lanes“-Update

Spannend ist, dass der PS5-Release zeitgleich mit dem großen „Free Lanes“-Update erfolgt. Bethesda reagiert hier auf einen der größten Kritikpunkte seit dem ursprünglichen Launch: die ständigen Ladebildschirme beim Reisen.

Cruise Mode: Ihr könnt nun im Schiff herumlaufen und mit der Crew interagieren, während ihr mit hoher Geschwindigkeit zwischen Planeten reist.

Ihr könnt nun im Schiff herumlaufen und mit der Crew interagieren, während ihr mit hoher Geschwindigkeit zwischen Planeten reist. Dynamik im All: Der Weltraum ist kein statisches Hintergrundbild mehr. Während des Fluges können jetzt zufällige Kämpfe oder Entdeckungen getriggert werden.

Das verändert das Spielgefühl grundlegend. „Starfield“ fühlt sich dadurch weniger nach einer Aneinanderreihung von Instanzen und mehr nach einem zusammenhängenden Universum an. Für PS5-Neueinsteiger ist das ein enormer Vorteil, da sie direkt die „polierte“ Version des Erkundungssystems erhalten.

Die technische Hürde ist hoch, aber der Zeitpunkt für den PS5-Release ist klug gewählt. Durch die Integration des „Free Lanes“-Features und der DLCs wirkt „Starfield“ zum PlayStation-Start deutlich kompletter als zum ursprünglichen Xbox-Release. Wer den Platz auf der SSD opfern kann, bekommt hier das aktuell rundeste Bethesda-Erlebnis – vorausgesetzt, die Performance hält auf der Sony-Konsole stabil die 30 (oder hoffentlich 60) FPS.

Wie sieht’s bei euch aus: Schmeißt ihr für Starfield andere Spiele von der Platte oder ist euer Speicher dank M.2-Erweiterung sowieso bereit für den 140-GB-Brocken?