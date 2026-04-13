Starfield auf PS5: Technische Defekte führen zu ersten Rückerstattungen

Starfields Launch auf der PlayStation 5 sorgt für Frust. Aufgrund permanenter technischer Probleme fordern zahlreiche Spieler ihr Geld zurück. Berichten zufolge zeigt sich Sony beim sonst so strikten Refund-Prozess in Einzelfällen ungewöhnlich kulant.

Der Release von Bethesdas Weltraum-RPG auf der Sony-Konsole verläuft alles andere als reibungslos. Während das Spiel auf Xbox und PC mittlerweile als stabil gilt, klagen PS5-Nutzer über eine Absturz-Frequenz, die den Titel für viele unspielbar macht. Das hat zur Folge, dass der PlayStation-Support derzeit von Rückerstattungsanfragen überflutet wird – und laut betroffenen Nutzern in diesem Fall tatsächlich von seinen extrem restriktiven Richtlinien abweicht.

Unspielbar trotz Patches?

Die Frustration in der Community (u. a. auf Reddit) ist groß. Nutzer berichten, dass „Starfield“ selbst nach Neuinstallationen und dem Löschen von Spielständen weiterhin reproduzierbar abstürzt.

Harte Abstürze: Das Spiel friert nicht nur ein, sondern zwingt die Konsole teils zum kompletten Neustart.

Das Spiel friert nicht nur ein, sondern zwingt die Konsole teils zum kompletten Neustart. Wirkungslose Fixes: Klassische Lösungsansätze wie das Leeren des Caches bringen laut Betroffenen keine Besserung.

Klassische Lösungsansätze wie das Leeren des Caches bringen laut Betroffenen keine Besserung. Technischer Rückschritt: Im direkten Vergleich zur Xbox-Version wirkt der PS5-Port technisch instabiler, was bei einem Titel dieser Tragweite ungewöhnlich ist.

Normalerweise ist es im PlayStation Store fast unmöglich, ein Spiel zurückzugeben, sobald der Download gestartet oder das Spiel einmal gestartet wurde. Doch die schiere Masse an Fehlermeldungen scheint Sony zum Handeln zu zwingen.

Spieler müssen selbst aktiv werden

Laut aktuellen Berichten aus der Community scheint PlayStation in diesem speziellen Fall Ausnahmen zu machen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es einen automatischen „Refund-Button“ gibt. Spieler müssen den Support aktiv kontaktieren und die Unspielbarkeit des Titels nachweisen. Da namhafte Branchen-Insider die Probleme öffentlich thematisieren, steigt der Druck auf Bethesda und Sony massiv an.

Wer „Starfield“ für die PS5 gekauft hat und unter den massiven Instabilitäten leidet, sollte nicht auf einen Wunder-Patch warten, sondern umgehend den Support-Weg einschlagen.

Dass wir hier überhaupt über bewilligte Refunds reden, ist das eigentliche Alarmsignal. Sony öffnet die Tür für Rückerstattungen nur, wenn ein Produkt objektiv als „defekt“ eingestuft werden kann. „Starfield“ kämpft auf der PS5 offenbar mit tiefliegenden Portierungsfehlern. Wer nur noch Standbilder sieht, sollte sein Glück beim Support versuchen, solange diese Phase der Kulanz anhält. Eine Garantie gibt es nicht, aber die Chancen stehen so gut wie nie.