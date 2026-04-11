Starfield auf PS5: Viele Modi, aber die Technik stottert gewaltig

Der lang erwartete PlayStation-Release von Starfield entpuppt sich als zweischneidiges Schwert. Während die PS5 Pro mit exklusiven Grafik-Optionen protzt, trüben schwere Abstürze und eine unübersichtliche Flut an Performance-Modi den Spielspaß.
„Starfield“ ist nach fast drei Jahren Exklusivität endlich auf der PlayStation 5 und PS5 Pro gelandet, doch der technische Zustand zum Launch hinterlässt bei Experten und Fans gleichermaßen Stirnrunzeln. Die Portierung bringt zwar eine beispiellose Freiheit bei den Einstellungen mit, kämpft aber mit Instabilitäten, die man von einem First-Party-Titel (auch wenn er von Microsoft kommt) in dieser Form nicht erwartet hätte.
Die nackten Fakten: PS5 vs. Xbox Series X
Auf der Standard-PS5 landet Bethesda laut Digital Foundry eine Punktlandung in Sachen Parität. Im Performance-Modus läuft das Spiel intern mit 1080p, genau wie auf der Xbox Series X. Interessanterweise scheint Bethesda die Series X-Version seit dem Launch leicht angepasst zu haben, da diese früher mit 900p gemessen wurde. Das Ergebnis auf der PS5 ist solide: 60 FPS in den Weiten des Alls und in Innenräumen, während die CPU-lastigen Städte wie New Atlantis weiterhin in die 30er- und 40er-Bereiche einbrechen.
Der Visuals-Modus bietet die gewohnten 1440p (intern) bei stabilen 30 FPS. Wer ein Display mit 120 Hz und VRR besitzt, kann den Frame-Limit-Verschluss öffnen, allerdings zieht die Xbox hier durch ein robusteres VRR-System immer noch leicht vorbei.
PS5 Pro: Ein Paradies für Regler-Fans?
Die PS5 Pro-Version ist ein Kuriosum. Es gibt sage und schreibe bis zu 24 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten aus Grafik-Presets, Frame-Targets und System-Einstellungen.
- Der neue „Enhanced Mode“: Dieser bietet eine interne Auflösung von 1800p, bessere Schatten, mehr Vegetation und hochwertigere Reflexionen (Cube Maps). Das sieht fantastisch aus, ist aber bei 30 FPS gedeckelt.
- PSSR-Chaos: Die Pro nutzt standardmäßig PSSR der ersten Generation, was oft zu Bildrauschen und Flimmern führt. Aktiviert man manuell die neue PSSR-Version über das Systemmenü, wird das Bild zwar schärfer, aber es entstehen massive Artefakte bei Vegetation und Verdeckungen. Besonders kurios: Im Performance-Modus sinkt die interne Auflösung auf der Pro sogar auf 900p (statt 1080p auf der Base-PS5), um wohl Platz für das Upscaling zu schaffen.
Das größte Problem: Die Stabilität
Man muss es klar sagen: Der aktuelle Zustand ist für Konsolen-Verhältnisse kritisch. Während des Tests von Digital Foundry kam es zu fünf Totalabstürzen in nur wenigen Stunden. Das Spiel friert komplett ein und muss neu gestartet werden – ein Fehler, der laut Community-Berichten kein Einzelfall ist. Hinzu kommen Bugs bei der VSync-Einstellung, die schlichtweg keine Funktion zu haben scheint.
Dass Bethesda dem Spieler so viel Freiheit lässt, wirkt fast wie eine Kapitulation vor der Optimierung. Statt drei perfekt abgestimmte Modi (30, 40, 60 FPS) zu liefern, wirft man den Spielern ein Buffet an Schaltern hin, bei dem viele Kombinationen (wie Performance-Modus bei 30 FPS Target) absolut sinnlos sind. Das passt aber zu den jüngsten Aussagen von Bethesda, wonach zum Release 95 % der Fehler bekannt sind, von denen einige selbst nach Jahren nicht behoben werden.
Die Portierung ist technisch gesehen durchschnittlich mit Ausreißern nach unten. Die Absturzrate ist jedoch das K.O.-Kriterium, das Bethesda schleunigst per Patch beheben muss. Wer „Starfield“ auf der PlayStation erleben will, bekommt das komplette Paket, muss aber momentan noch mit einer „Early Access“-Mentalität bei der Stabilität leben.
Wie wichtig ist euch eine klare Kuration? Bevorzugt ihr ein Spiel mit zwei perfekt optimierten Modi oder wollt ihr jeden Grafik-Regler auf der Konsole selbst in der Hand haben?
Wo die einen post-launch Schadensbegrenzung & Optimierung par excellence betreiben, sabotiert der andere aus Nachlässigkeit & Ignoranz, und wie wir bei Bethesda wissen, mit Vorsatz.
Dass sich im Leben & auf der Welt alles ausschließlich um Geld dreht, ist bekannt und dass Investoren zum vereinbarten Release Druck machen, ist eines der Resultate. Bei Bethesda bin ich mir da nicht so sicher, ob das alles ist. Da ist mehr, das ist ein Phänomen, in jedem Fall hätte Starfield auf keinen Fall in diesem Zustand auf dem Playstation Markt veröffentlicht werden dürfen.
Wie man so seine Gelegenheit verstreichen lässt, eine neue Community zu binden & eine Bewährungsgelegenheit so mit Füßen treten kann, ist mir nach wie vor ein Rätsel.
Glücklicherweise war ich selbst doch nicht dumm genug und habe mich zum Kauf breit reden lassen.
Es zeigt sich leider immer wieder, dass man doch besser nicht sofort ein neues Game spielen sollte. Die Entwickler brauchen immer noch ein paar Wochen, um die übelsten Bugs auszumerzen.
Individuelle Einstellungen in Games sind nett, aber bitte nur für das Gameplay und nicht für die Grafik. Dann kann ich auch auf einem PC zocken.
Hatte nur 1 Absturz auf der base ps5 aber wenn man ein Sprung macht in einem Asteroiden Feld gibt es glitsches oder aber nps die rückwärts laufen so typische gta Bugs halt aus der ps2 gen. Habe es deinstalliert aber nicht wegen Bugs sondern weil ich es langweilig finde. Alle meckern über ubisoft spiele das man dort so überall an die Hand genommen wird aber in stafield ist genau das Gegenteil nach den Prolog kann man gefühlt alles machen und gleichzeitig nicht. Man wird total mit game Mechaniken bombardiert aber es wird einem nicht erklärt,das spielt es auch keine rolle wie flüssig das spiel läuft
Also profitiert Starfield noch gar nicht von
PSSR 2.0?
Das klingt garnicht gut. Warum so schlecht portiert, wenn es seit Jahren auf den Markt ist?
Hatte heute ersten Absturz beim Schnellreisen, sonst läuft das Spiel.