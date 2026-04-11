Starfield auf PS5: Viele Modi, aber die Technik stottert gewaltig

Der lang erwartete PlayStation-Release von Starfield entpuppt sich als zweischneidiges Schwert. Während die PS5 Pro mit exklusiven Grafik-Optionen protzt, trüben schwere Abstürze und eine unübersichtliche Flut an Performance-Modi den Spielspaß.

„Starfield“ ist nach fast drei Jahren Exklusivität endlich auf der PlayStation 5 und PS5 Pro gelandet, doch der technische Zustand zum Launch hinterlässt bei Experten und Fans gleichermaßen Stirnrunzeln. Die Portierung bringt zwar eine beispiellose Freiheit bei den Einstellungen mit, kämpft aber mit Instabilitäten, die man von einem First-Party-Titel (auch wenn er von Microsoft kommt) in dieser Form nicht erwartet hätte.

Die nackten Fakten: PS5 vs. Xbox Series X

Auf der Standard-PS5 landet Bethesda laut Digital Foundry eine Punktlandung in Sachen Parität. Im Performance-Modus läuft das Spiel intern mit 1080p, genau wie auf der Xbox Series X. Interessanterweise scheint Bethesda die Series X-Version seit dem Launch leicht angepasst zu haben, da diese früher mit 900p gemessen wurde. Das Ergebnis auf der PS5 ist solide: 60 FPS in den Weiten des Alls und in Innenräumen, während die CPU-lastigen Städte wie New Atlantis weiterhin in die 30er- und 40er-Bereiche einbrechen.

Der Visuals-Modus bietet die gewohnten 1440p (intern) bei stabilen 30 FPS. Wer ein Display mit 120 Hz und VRR besitzt, kann den Frame-Limit-Verschluss öffnen, allerdings zieht die Xbox hier durch ein robusteres VRR-System immer noch leicht vorbei.

PS5 Pro: Ein Paradies für Regler-Fans?

Die PS5 Pro-Version ist ein Kuriosum. Es gibt sage und schreibe bis zu 24 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten aus Grafik-Presets, Frame-Targets und System-Einstellungen.

Der neue „Enhanced Mode“: Dieser bietet eine interne Auflösung von 1800p, bessere Schatten, mehr Vegetation und hochwertigere Reflexionen (Cube Maps). Das sieht fantastisch aus, ist aber bei 30 FPS gedeckelt.

Dieser bietet eine interne Auflösung von 1800p, bessere Schatten, mehr Vegetation und hochwertigere Reflexionen (Cube Maps). Das sieht fantastisch aus, ist aber bei 30 FPS gedeckelt. PSSR-Chaos: Die Pro nutzt standardmäßig PSSR der ersten Generation, was oft zu Bildrauschen und Flimmern führt. Aktiviert man manuell die neue PSSR-Version über das Systemmenü, wird das Bild zwar schärfer, aber es entstehen massive Artefakte bei Vegetation und Verdeckungen. Besonders kurios: Im Performance-Modus sinkt die interne Auflösung auf der Pro sogar auf 900p (statt 1080p auf der Base-PS5), um wohl Platz für das Upscaling zu schaffen.

Das größte Problem: Die Stabilität

Man muss es klar sagen: Der aktuelle Zustand ist für Konsolen-Verhältnisse kritisch. Während des Tests von Digital Foundry kam es zu fünf Totalabstürzen in nur wenigen Stunden. Das Spiel friert komplett ein und muss neu gestartet werden – ein Fehler, der laut Community-Berichten kein Einzelfall ist. Hinzu kommen Bugs bei der VSync-Einstellung, die schlichtweg keine Funktion zu haben scheint.

Dass Bethesda dem Spieler so viel Freiheit lässt, wirkt fast wie eine Kapitulation vor der Optimierung. Statt drei perfekt abgestimmte Modi (30, 40, 60 FPS) zu liefern, wirft man den Spielern ein Buffet an Schaltern hin, bei dem viele Kombinationen (wie Performance-Modus bei 30 FPS Target) absolut sinnlos sind. Das passt aber zu den jüngsten Aussagen von Bethesda, wonach zum Release 95 % der Fehler bekannt sind, von denen einige selbst nach Jahren nicht behoben werden.

Die Portierung ist technisch gesehen durchschnittlich mit Ausreißern nach unten. Die Absturzrate ist jedoch das K.O.-Kriterium, das Bethesda schleunigst per Patch beheben muss. Wer „Starfield“ auf der PlayStation erleben will, bekommt das komplette Paket, muss aber momentan noch mit einer „Early Access“-Mentalität bei der Stabilität leben.

Wie wichtig ist euch eine klare Kuration? Bevorzugt ihr ein Spiel mit zwei perfekt optimierten Modi oder wollt ihr jeden Grafik-Regler auf der Konsole selbst in der Hand haben?