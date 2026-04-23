Starfield auf PS5: Zweiter Hotfix soll endlich die Absturz-Serie beenden

Bethesda hat einen weiteren Hotfix für die PS5-Version von „Starfield“ veröffentlicht, der gezielt Instabilitäten beim Laden von Spielständen und allgemeine Abstürze beheben soll. Nachdem der erste Patch letzte Woche fast ausschließlich die PS5 Pro bediente, adressiert dieses Update nun die breitere Spielerbasis auf der Standard-Konsole.

Der neue Hotfix für „Starfield“ auf der PS5 konzentriert sich primär auf die Stabilisierung der Menüführung und die Behebung von Fehlern beim Einsehen der „Load Order“. Laut Bethesda umfasst das Update zudem mehrere nicht näher spezifizierte Stabilitätsverbesserungen, um die seit dem PS5-Launch anhaltenden Probleme in den Griff zu bekommen.

Ein holpriger Start für den Ex-Exklusivtitel

Dass Bethesda nach nur einer Woche bereits den zweiten Patch nachschiebt, zeigt, wie prekär die Lage für PS5-Spieler aktuell ist. Während die PC- und Xbox-Versionen nach fast drei Jahren als weitestgehend stabil gelten, kämpft der Port auf Sonys Hardware mit massiven Kinderkrankheiten. Besonders bitter: Der Patch von letzter Woche ließ viele Standard-PS5-Nutzer im Regen stehen, da er spezifisch auf den „Enhanced Mode“ der PS5 Pro zugeschnitten war.

Die Community-Reaktionen der letzten Tage waren entsprechend deutlich. Berichte über Abstürze im Minutentakt – besonders im Schiffseditor oder beim Betreten großer Hub-Städte wie New Atlantis – haben den Ruf des eigentlich sehr umfangreichen „Free Lanes“-Updates und des „Terran Armada“-DLCs überschattet.

Was der Patch konkret bewirken soll

Bethesda scheint die Ursachen nun eingegrenzt zu haben. Der Fokus liegt diesmal auf:

Menü-Stabilität: Fix für Abstürze beim Verwalten der Mod-Lade Reihenfolge (Load Order).

Fix für Abstürze beim Verwalten der Mod-Lade Reihenfolge (Load Order). Speicher-Management: Korrekturen an „diversen anderen“ Absturzursachen, die vermutlich mit dem Arbeitsspeicher-Handling der PS5 zusammenhängen.

Korrekturen an „diversen anderen“ Absturzursachen, die vermutlich mit dem Arbeitsspeicher-Handling der PS5 zusammenhängen. Zukunftssicherung: Das Studio betont, dass weiteres Feedback aktiv ausgewertet wird, was darauf hindeutet, dass dies noch nicht das Ende der Patch-Roadmap für die PlayStation ist.

Wer „Starfield“ auf der PS5 spielt, sollte das Update sofort installieren, bevor er sich an komplexe Aufgaben wie den Außenposten-Bau oder tiefgreifendes Schiff-Modding wagt. Diese Systeme waren bisher die größten Fehlerquellen. Die Tatsache, dass Bethesda den Patch als „Live Now“ markiert hat, lässt hoffen, dass die Zeit der „Trial and Error“-Sessions beim Speichern vorbei ist. Dennoch bleibt eine gewisse Skepsis gesund: Bethesda-typisch ist ein Fix oft nur der Anfang eines längeren Optimierungsprozesses.

We just released a hotfix for @StarfieldGame on PS5 which includes a fix for a crash that could occur while viewing load order as well as several other crash and stability fixes.



Thank you to everyone who's been playing the latest update and providing your feedback. If you're… — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) April 23, 2026

Der aktuelle Patch ist kein Grund zum Jubeln, sondern eine notwendige Reparaturmaßnahme. Starfield ist 2026 inhaltlich (dank Ground-Vehicles und neuen Fraktions-Quests) in seiner besten Form, doch die technische Umsetzung auf der PS5 wirkt aktuell noch wie eine unfertige Baustelle. Der Hype bleibt gedämpft, bis die Community bestätigt, dass das Spiel über mehrere Stunden ohne „Error-Screen“ läuft.

Hat der Hotfix bei euch die Probleme gelöst oder fliegt ihr immer noch regelmäßig aus dem Spiel, wenn ihr euer Schiff anpassen wollt?