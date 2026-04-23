Starfield auf PS5: Zweiter Hotfix soll endlich die Absturz-Serie beenden

Bethesda hat einen weiteren Hotfix für die PS5-Version von „Starfield“ veröffentlicht, der gezielt Instabilitäten beim Laden von Spielständen und allgemeine Abstürze beheben soll. Nachdem der erste Patch letzte Woche fast ausschließlich die PS5 Pro bediente, adressiert dieses Update nun die breitere Spielerbasis auf der Standard-Konsole.
Der neue Hotfix für „Starfield“ auf der PS5 konzentriert sich primär auf die Stabilisierung der Menüführung und die Behebung von Fehlern beim Einsehen der „Load Order“. Laut Bethesda umfasst das Update zudem mehrere nicht näher spezifizierte Stabilitätsverbesserungen, um die seit dem PS5-Launch anhaltenden Probleme in den Griff zu bekommen.
Ein holpriger Start für den Ex-Exklusivtitel
Dass Bethesda nach nur einer Woche bereits den zweiten Patch nachschiebt, zeigt, wie prekär die Lage für PS5-Spieler aktuell ist. Während die PC- und Xbox-Versionen nach fast drei Jahren als weitestgehend stabil gelten, kämpft der Port auf Sonys Hardware mit massiven Kinderkrankheiten. Besonders bitter: Der Patch von letzter Woche ließ viele Standard-PS5-Nutzer im Regen stehen, da er spezifisch auf den „Enhanced Mode“ der PS5 Pro zugeschnitten war.
Die Community-Reaktionen der letzten Tage waren entsprechend deutlich. Berichte über Abstürze im Minutentakt – besonders im Schiffseditor oder beim Betreten großer Hub-Städte wie New Atlantis – haben den Ruf des eigentlich sehr umfangreichen „Free Lanes“-Updates und des „Terran Armada“-DLCs überschattet.
Was der Patch konkret bewirken soll
Bethesda scheint die Ursachen nun eingegrenzt zu haben. Der Fokus liegt diesmal auf:
- Menü-Stabilität: Fix für Abstürze beim Verwalten der Mod-Lade Reihenfolge (Load Order).
- Speicher-Management: Korrekturen an „diversen anderen“ Absturzursachen, die vermutlich mit dem Arbeitsspeicher-Handling der PS5 zusammenhängen.
- Zukunftssicherung: Das Studio betont, dass weiteres Feedback aktiv ausgewertet wird, was darauf hindeutet, dass dies noch nicht das Ende der Patch-Roadmap für die PlayStation ist.
Wer „Starfield“ auf der PS5 spielt, sollte das Update sofort installieren, bevor er sich an komplexe Aufgaben wie den Außenposten-Bau oder tiefgreifendes Schiff-Modding wagt. Diese Systeme waren bisher die größten Fehlerquellen. Die Tatsache, dass Bethesda den Patch als „Live Now“ markiert hat, lässt hoffen, dass die Zeit der „Trial and Error“-Sessions beim Speichern vorbei ist. Dennoch bleibt eine gewisse Skepsis gesund: Bethesda-typisch ist ein Fix oft nur der Anfang eines längeren Optimierungsprozesses.
Der aktuelle Patch ist kein Grund zum Jubeln, sondern eine notwendige Reparaturmaßnahme. Starfield ist 2026 inhaltlich (dank Ground-Vehicles und neuen Fraktions-Quests) in seiner besten Form, doch die technische Umsetzung auf der PS5 wirkt aktuell noch wie eine unfertige Baustelle. Der Hype bleibt gedämpft, bis die Community bestätigt, dass das Spiel über mehrere Stunden ohne „Error-Screen“ läuft.
Hat der Hotfix bei euch die Probleme gelöst oder fliegt ihr immer noch regelmäßig aus dem Spiel, wenn ihr euer Schiff anpassen wollt?
Ich gehe jede Wette ein, dass der nächste registrierte Raketenstart Unfall das Resultat davon gewesen sein wird, dass NASA Starfield oder irgendein anderes Bethesda Game auf ihrer Festplatte installiert hatten.
Ich hab das Desaster bei einem Kollegen live erleben dürfen auf der Pro und hab am nächsten Tag das Spiel wieder zurückgegeben (zum Glück war es noch verschlossen) dabei hab ich mich wirklich gefreut auf das Spiel noch einmal zu zocken.
Todd wirklich grandiose miserable Leistung. Bugthesda wie es man leider kennt.
Dasselbe hat ein Freund mir Crimson Desert gemacht. Kurze Zeit später wurde es aber „Gesund“ gepatched. So auch mir Starfield geschehen. Habe heute zirka 6h lang ohne Probleme spielen können, nachdem der Hotfix installiert wurde. Das Spiel ist super. Gestern hatte ich noch massive Absturz Probleme. Diese wurden mit dem heutigen Hotfix behoben. Läuft zudem auch gefühlt etwas flüssiger.
Deine Zuversicht in allen Ehren, doch Crimson Desert ist Monate davon entfernt, in technischer Hinsicht „gesund gepatched“ zu sein. Da müsste man zunächst die beim Betreten eines gegnerischen Camps die Spawn Rate der Feinde von gefühlten 2,7 Milliarden auf 149k reduzieren & die Performance entsprechend anpassen, damit sie zumindest mal ansatzweise stabile 30-40 FPS in kritischen Szenarien hält. Bin da auf die PS6 Fassung gespannt und werde es vermutlich dann weiter spielen.
Mit Starfield hat sich allerdings wirklich etwas getan seit dem Patch Release gestern, sowohl was Crashes als auch die Performance angeht. Am Wochenende geht’s in den Härtetest, bin gespannt & freue mich darauf.
Nach langem Hin & Her sowie an die 100 versenkten Stunden seiner Zeit auf Series X dachte ich mir, der PS5 Pro Fassung von Starfield & mir eine weitere Gelegenheit einzuräumen.
Schwerwiegender Fehler, wie sich herausstellen sollte.
Die ersten 18h lief alles glatt, ich war schwer beeindruckt, auch die Gameplay Optimierungen liefen nahtlos ins Erlebnis mit ein. Dann fing das Game ohne ersichtlichen Grund an, mein System in den Hardcrash zu zwingen, der Höhepunkt des ganzen Desasters,
ich spawne nach einem Grav Jump mitten in einem Asteroidenfeld des angepeilten Systems bei ziemlich genau 7 zählbaren FPS und somit, dank des automatischen Speichersystems, in einer suizidalen Endlosschleife.
Dafür ist mir meine Zeit einfach zu knapp & zu schade.
Was Bethesda hier auf die Playstation Community losgelassen haben stellt nichts geringeres als eine absolute Vollkatastrophe dar, eine fette Watschen mitten ins Gesicht. In den Staaten würde man sagen „FUBAR!“ oder „This game is KAPUTT!!“
Du kannst mich mal, Todd. Und das kreuzweise.
Gut zu wissen! Dann werde ich mit dem Kauf noch ein paar Monate warten.
Ich bitte darum.
Wobei man bei einem Bethesda Game nicht mit Sicherheit sagen kann, dass sie das jemals reibungsfrei in den Griff bekommen, geschweige denn es überhaupt angehen werden.
Gestern war richtig Kacke. Ist mehrmals hintereinander abgestürzt. War schon im Store und wollte mir ein neues Spiel kaufen. Hatte kurzzeitig wirklich keine Lust mehr auf Starfield.