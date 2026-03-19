Starfield: Bethesda deutet weiteren Support nach PS5-Release und Terran Armada an

Der 7. April 2026 markiert einen Wendepunkt für Starfield: Mit dem „Free Lanes“-Update und dem Premium-DLC „Terran Armada“ erfolgt der lang erwartete Launch auf der PS5. Doch wer glaubt, dass Bethesda das Weltraum-Epos danach zugunsten von „The Elder Scrolls 6“ zu den Akten legt, irrt.

Lead Creative Producer Timothy Lamb bestätigte nun offiziell, dass die Reise durch die Besiedelten Systeme über den April hinaus fortgesetzt wird. Das technische Fundament steht, die inhaltliche Pflege der Lore bleibt Kern der Strategie.

Widerstand gegen das „2.0“-Label

Trotz der massiven Änderungen und der Portierung auf die Sony-Konsole wehrt sich die Führungsebene gegen den Begriff „Starfield 2.0“. In einem Gespräch mit Wccftech stellte Lamb klar, dass die Entwicklung ein kontinuierlicher, inkrementeller Prozess sei und kein einmaliger Befreiungsschlag. Die Implementierung von „Free Lanes“ sei eine technische Herausforderung gewesen, da man sicherstellen musste, dass die neuen Mechaniken mit dem gesamten Launch-Content harmonieren.

„Ich würde mich gegen dieses Label wehren: In der Bezeichnung steckt ein Narrativ, was sie bedeuten würde. Wir haben uns eine Reihe von Systemen angesehen, an denen Interesse bestand oder zu denen wir Rückmeldungen aus der Community erhalten hatten, und wir haben versucht, einige davon auf ein neues Level zu heben.“ – Timothy Lamb

Fokus auf Lore und langfristige Ambitionen

Die wichtigste Erkenntnis für die Spielerbasis: Das Ende der Fahnenstange ist nicht erreicht. Lamb deutete an, dass das Team weiterhin leidenschaftlich an der Ausgestaltung des Universums arbeitet. Zwar ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Belegschaft mittlerweile an der nächsten The Elder Scrolls-Iteration arbeitet, doch ein Kernteam widmet sich weiterhin der ungenutzten Lore von Starfield: „Wir arbeiten immer noch an Starfield“.

Ob dies in weiteren großen Erweiterungen wie „Terran Armada“ oder in kleineren, kostenlosen Content-Drops resultiert, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass Bethesda die Marke „Starfield“ nicht als einmaliges Projekt betrachtet, sondern als Plattform, die durch die neue Hardware-Basis der PS5 eine zweite Chance auf langfristige Relevanz erhält.

Starfield erscheint am 7. April 2026 für die PlayStation 5. Zeitgleich werden das kostenlose Update „Free Lanes“ und der kostenpflichtige DLC „Terran Armada“ (UVP 9,99 EUR) für PC, Xbox Series X/S und PS5 ausgerollt. Die technische Priorität liegt auf der Systemoptimierung und der Integration von Community-Feedback, um die Stabilität auf allen Plattformen zu gewährleisten.