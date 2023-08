Starfield – Bethesda enttäuscht von Review-Leaks

In Kürze erscheint Bethesdas Open-World-Action-Shooter-RPG Starfield, auf das man nach dem ganzen Hin und Her mit der Xbox-Exklusivität besonders schaut. Wird es in den Reviews und Kritiken der erhoffte Hit, den die Xbox Series X|S endlich braucht oder folgt hier das nächste Desaster nach Redfall?

Bethesda geht mit Starfield einen etwas ungewöhnlichen Weg und hat zahlreiche Review-Keys weit vor dem Release von Starfield am 06. September verteilt, und zwar nicht nur an große Outlets, sondern auch an viele kleine Magazine, Youtuber & Co. Diese Strategie kann sich am Ende als nützlich erweisen, in dem man bereit gefächerte Meinungen erzielt, anstatt nur einige „wenige„, die eine eher gute oder schlechte Tendenz vermitteln.

Starfield Leaks sorgen für Frust bei Bethesda

Gleichzeitig geht mit einem frühen Zugriff auf ein Spiel aber auch das Risiko einher, dass sich nicht jeder an das offizielle Review-Embargo hält und der ein oder andere Leak erfolgt. Genau das passiert derzeit mit Starfield, worüber sich Bethesda alles andere als erfreut zeigt.

Matt Frary, Senior Director of PR bei Bethesda, kommentierte hierzu am Wochenende:

Worauf sich Farry dabei genau bezieht, ist nicht bekannt. Bisher gibt es noch keinen größeren Leak aus dem Spiel, lediglich der Startbildschirm wurde veröffentlicht, was manchmal unter das NDA fallen kann, manchmal aber auch nicht. Dieser fällt einigen offenbar zu schlicht aus, wie man anschließenden Diskussionen entnehmen kann. An anderer Stelle erwähnte irgendwer, dass er „nach vielen Stunden noch keinen Bug gefunden“ hätte, was man als frühe Beeinflussung der Käufer ansehen könnte. Angeblich sind auf Discord auch Story-Leaks im Umlauf, die sich jedoch nicht verifizieren lassen.

Starfield Startbilschirm wird schon jetzt eifrig diskutiert

Ob diese bislang mehr oder weniger unbedeutenden Leaks ein erneutes Umdenken bei Bethesda auslösen und man zukünftig wieder Abstand von frühen Zugriffen auf ein Spiel nimmt, bleibt abzuwarten.

Das offizielle Review-Embargo von Starfield fällt jedenfalls am 31. August um 18 Uhr und wird sicher nicht nur von Xbox-Spielern ganz genau verfolgt. Man kann aber davon ausgehen, dass in den kommenden 10 Tagen noch so einige Infos durchsickern.